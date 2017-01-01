MEB "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği"ni yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) yeni düzenlemesiyle, öğrencilere yönelik barınma hizmeti verecek kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği açısından ilgili kurum ve kuruluşlarca kontrol edilecek.

Geçen yıl aralık ayında yapılan yasal değişiklikle özel öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisinin belediyelerden alınarak tamamen Milli Eğitim Bakanlığına verilmesinin ardından, Bakanlar Kurulunda kabul edilen "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA muhabirinin yönetmeliğe ilişkin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni düzenleme öğrencilere verilen barınma hizmetinin kalitesinde ciddi değişiklikler içeriyor.

Öğrenci yurtlarının yanı sıra öğrenci apartı, öğrenci stüdyo dairesi ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin de önemli düzenlemelerin yer aldığı yönetmeliğe göre, daha önce belediyelerden aldıkları ruhsatla açılan bu kurumlar, artık Milli Eğitim Bakanlığından alacakları kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çerçevesinde faaliyet gösterecek.

Barınma hizmeti veren yerler, yönetmelik kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra üniversiteler gibi kamu tüzel kişilikleri tarafından da açılabilecek. Kurum açma izni almasına rağmen 6 ay içinde öğrenci kaydı yapmayan kurumların izinleri iptal edilecek.

Kurumlara ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları içeren, kurumun amacına veya düzeyine uygun olmayan ve Türkçe haricinde başka bir dilde kurum adı verilemeyecek.

BARINMA FAALİYETİNE LİSANS MEZUNU OLMA ŞARTI

Yönetmelikle öğrenci barınma hizmeti vermek isteyen kişilerde aranacak nitelikler de düzenlendi. Buna göre lisans mezunu olmayan kişiler, barınma faaliyetinde bulunamayacak, bu kurumlarda müdür veya müdür yardımcısı olamayacak.

Kurum müdürü olmak için ayrıca mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek eğitimlerden geçerek başarılı olma ve öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikası alma şartı da getirildi.

Yönetmelikte yer alan kurucu, kurucu temsilcisi, müdür, müdür yardımcıları ve görevlendirilecek tüm personelde devlet memuru olmak için aranan belli suçlardan mahkum edilmemiş olmanın yanı sıra terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya irtibatı olmama şartı da aranacak.

4 KURUM TÜRÜ TANIMLANDI

Barınma hizmeti verecek kurumlardan ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine sadece öğrenci yurtlarında, ortaöğrenim öğrencilerine ise öğrenci yurt ve pansiyonlarında barınma hizmeti sunulmasını öngören yönetmelik, yükseköğrenim öğrencileri için yurt, pansiyon, stüdyo daire ve apart şeklinde 4 kurum türünde de hizmet verilebilmesini hüküm altına alıyor.

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğrenim öğrencilerine hizmet verecek kurumlar müstakil binalarda, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti verecek kurumlar ise bağımsız girişi bulunan bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabilecek.

Düzenlemeye göre, öğrenci yurtları en az 40, öğrenci pansiyonları en az 30, öğrenci apartları ile öğrenci stüdyo daireleri ise en az 10 öğrenci kontenjanı ile açılabilecek.

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az 3, en fazla 6, yükseköğrenim öğrencilerine hizmeti verecek öğrenci yurt ve pansiyonlarında yatakhaneler en az 1 veya 3, en çok 6, öğrenci apartları en az 1 veya 3, en çok 6, öğrenci stüdyo daireleri ise 1 veya 3 öğrenci barınacak şekilde düzenlenecek.

KAPALI ALKOLLÜ İÇKİ SATILAN YERLERE EN AZ 100 METRE UZAK OLMA ŞARTI

Yönetmelikte yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren kurumlar da dahil yurt ve pansiyonlarda açık veya kapalı alkollü içki satılan yerlere en az 100 metre uzaklıkta bulunma şartı getirildi. Apart ve stüdyo daireler için ise bu gibi yerlerle aynı binada bulunmamak yeterli görüldü.

Tüm kurumların bina ve bahçelerinde baz istasyonları bulunması da yine yeni düzenlemede yasaklandı. Yönetmelikte aynı zamanda bina güvenliği noktasında da oldukça hassas ve sıkı kurallar öngörüldü. Buna göre, barınma hizmeti verecek kurum binaları her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlara kontrol ettirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, öğrenci barınma hizmeti verecek binaların iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamayacak. Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının, acil çıkış kapılarının, ikaz ve otomatik söndürme sistemlerinin nitelikleri de yönetmelikte ayrıca detaylandırıldı.

KONTENJANI 150'NİN ÜZERİNDEKİ KURUMA HEMŞİRE ZORUNLULUĞU

Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda, tespit edilen eksikliklerin öğrencilerin barınması esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda ise valilikçe kurumun faaliyeti geçici olarak durdurulabilecek.

Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi veya belletici tarafından kurum binası tanıtılacak ve acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerleri gösterilecek. Ayrıca kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacak. Kurumlar öğrencilere, düzeylerine uygun olmak kaydıyla geçici barınma hizmeti de sunabilecek.

Personele ilişkin önemli düzenlemelere de yer veren yönetmeliğe göre, kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı kurumlarda ise erkek yönetici ve personel görevlendirilebilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmenin görev yapması şartı getirildi.

Yeni düzenlemede, kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilmesi ihtiyari iken kurum kontenjanı 150 ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunluluk olacak.

MÜDÜRLERE YÖNETİCİ SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğin geçici maddeleri gereğince ise mevcut özel öğrenci yurtlarında görev yapmakta olan personelin görevleri sürecek, müdürlerin görevlerinin devamı ise yönetmelikte öngörülen yönetici sertifikasını 1 Ağustos 2018'e kadar almaları koşuluna bağlandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, 26 Ağustos 2017'ye kadar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlıkça düzenlenecek, ancak her halükarda bu kurumların umuma açık yerlerle ilgili şartlar hariç olmak üzere binalarını 1 Ağustos 2019'a kadar yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirmeleri gerekecek.

Yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerlerden bir ay içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaat etmeyenler valilikçe kapatılacak.

Kurumlarla ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) oluşturulan e-Yurt Modülü kullanılacak. internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilmesi için uygulama başlattı.