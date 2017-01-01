ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Adana'da katliam yapan Denizhan Dener toprağa verildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:02:17 DHA

  • 1 Adana'da katliam yapan Denizhan Dener toprağa verildi
    1 | 20

    Adana'da iddiaya göre kız isteme yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu emekli vali olan eniştesi, 2 halası ile 2 kuzenini öldürdükten sonra intihar eden Suphi Denizhan Dener toprağa verildi.

  • 2 Adana'da katliam yapan Denizhan Dener toprağa verildi
    2 | 20

    DHA'nın haberine göre, Merkez Kurtuluş Mahallesi'nde geçen 3 Mayıs'ta emekli vali İsmet Metin (76), eşi Nurşen Metin (68), kızları Senem Metin (41), Gönül Cengiz (66) ile onun oğlu Suphi Cumhur Cengiz'i (38) tabancayla öldürüp aynı silahla intihar eden Suphi Denizhan Dener'in (39) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan dayısının oğlu ile bir grup arkadaşı tarafından bu sabah alındı.

  • 3 Adana'da katliam yapan Denizhan Dener toprağa verildi
    3 | 20

    Dener'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'na getirilirken 6 yıllık sevgilisi Hanım Kaya da mezarlığa geldi.

  • 4 Adana'da katliam yapan Denizhan Dener toprağa verildi
    4 | 20

    İmamla birlikte 25 kişi cenaze namazını kılarken, yere oturan Hanım Kaya da gözyaşı döktü.

  • 5 Adana'da katliam yapan Denizhan Dener toprağa verildi
    5 | 20

    Suphi Denizhan Dener, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000