Adana'da katliam yapan Denizhan Dener toprağa verildi

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DHA'nın haberine göre, Merkez Kurtuluş Mahallesi'nde geçen 3 Mayıs'ta emekli vali İsmet Metin (76), eşi Nurşen Metin (68), kızları Senem Metin (41), Gönül Cengiz (66) ile onun oğlu Suphi Cumhur Cengiz'i (38) tabancayla öldürüp aynı silahla intihar eden Suphi Denizhan Dener'in (39) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan dayısının oğlu ile bir grup arkadaşı tarafından bu sabah alındı.