Bursa'da kız arkadaşını öldürüp intihara kalkışan gencin babasından çağrı

Bursa'da lisede dün 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer A.'yı sınıf içinde tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan H.C.'nin Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Henüz hayati tehlikeyi atlatamayan H. C.'nin babası Saygun C., sosyal medya hesabından oğlu için dua edilmesi çağrısı yaptı. Olayda kullanılan ruhsatsız silahla ilgili hakkında soruşturma başlatılan H. C. ifadesinde, oğlunun başarılı bir çocuk olduğunu belirterek, "Arkadaşlarıyla çok diyalog kurmazdı, içine kapanık bir çocuktu. Olay günü de öncesinde de hiç bize böyle bir şeyi belli etmedi. Yatak odasında çekmecede duran silahı yanına alıp böyle bir şey gerçekleştirmiş" dediği öğrenildi.



DHA'nın haberine göre, sabah okula arkadaşı Nilüfer A. ile gelen H. C., ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki sınıfına çıktı. İddiaya göre, H. C. yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer A.'nın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti.



Nilüfer A. olay yerinde yaşamını yitirirken, H. C. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde duran kalbi yeniden çalıştırılan H. C.'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Doktorlar, H. C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Ayşe ve Sargun C. çiftinin büyük çocukları olan ve 5 yaşında bir kardeşi bulunan H. C.'nin bir otomobil fabrikasında çalışan babası hakkında, olayda kullanılan ruhsatsız silahla ilgili soruşturma başlatıldı.Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sargun C. polise verdiği ifadesinde, oğlunun başarılı bir çocuk olduğunu belirterek, "Problemli bir çocuk değildi. Çok akıllı derslerinde başarılı, sürekli takdir ve basarı belgesi getiren bir çocuktu. Arkadaşlarıyla çok diyalog kurmazdı, içine kapanık bir çocuktu. Olay günü de öncesinde de hiç bize böyle bir şeyi belli etmedi. Yatak odasının çekmecesinde duran silahı yanına alıp böyle bir şey gerçekleştirmiş" dedi..Hastane önünde bekleyen Sargun C.'nin bu sabah sosyal medya hesabından "Canım oğlum 24 saattir yoğun bakımda yatmakta dualarınızı eksik etmeyin" yazısını paylaştı.H. C.'nin babası Sargun C. geçen yıl haziran ayında oğlunun taktir ve başarı belgelerinin yer aldığı bir fotoğrafı, sosyal medyada 'Oğlumdan babalar günü hediyesi' ifadesiyle paylaşmıştı.Olayda yaşamını yitiren Onur ve Tatyana A. çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Nilüfer Ac.'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Isparta'ya gönderildi.Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından yürütülüyor. Soruşturmada H. C.'nin olaydan bir saat önce başlayan 'Kupkuru' adlı WhatsApp grubundaki tüyler ürperten mesajları mercek altına alındı.Olaydan sonra Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Bu soruşturmada da rehber öğretmen ve sınıf öğrenmeni ile idarecilerin konuyla ilgili ifadelerine başvurulacağı belirtildi.