Bursa'da kız arkadaşını öldürüp intihara kalkışan gencin beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da lisede dün 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer A.'yı sınıf içinde tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan H.C.'nin Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Henüz hayati tehlikeyi atlatamayan H. C.'nin babası Saygun C., sosyal medya hesabından oğlu için dua edilmesi çağrısı yaptı. Olayda kullanılan ruhsatsız silahla ilgili hakkında soruşturma başlatılan H. C. ifadesinde, oğlunun başarılı bir çocuk olduğunu belirterek, "Arkadaşlarıyla çok diyalog kurmazdı, içine kapanık bir çocuktu. Olay günü de öncesinde de hiç bize böyle bir şeyi belli etmedi. Yatak odasında çekmecede duran silahı yanına alıp böyle bir şey gerçekleştirmiş" dediği öğrenildi.



DHA'nın haberine göre, sabah okula arkadaşı Nilüfer A. ile gelen H. C., ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki sınıfına çıktı. İddiaya göre, H. C. yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer A.'nın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ



Nilüfer A. olay yerinde yaşamını yitirirken, H. C. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde duran kalbi çalıştırıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden H. C.'nın beyin ölümü gerçekleşince ailesi de çocuğun vasiyeti üzerine tüm organlarının bağışlanmasını kabul etti.



Bu gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından organ nakli sırası bekleyenler arasında eşleştirmelerin devam ettiği, bu işlemin tamamlanmasının ardından operasyona başlanacağı bildirildi.



H. C., arkadaşını vurmadan önce WhatsApp grubunda yazdığı mesajda, "Pazartesi 3- 5 çiçek koyarsınız sıraya sonra unutun bitsin gitsin. İşte bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Organım oyum buyum neyim varsa sağa sola dağıtın bağışlayın. Yaşarken bir işe yaramadım, bari ölünce bir işe yararım" demişti.

Ayşe ve Sargun C. çiftinin büyük çocukları olan ve 5 yaşında bir kardeşi bulunan H. C.'nin bir otomobil fabrikasında çalışan babası hakkında, olayda kullanılan ruhsatsız silahla ilgili soruşturma başlatıldı.Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sargun C. polise verdiği ifadesinde, oğlunun başarılı bir çocuk olduğunu belirterek, "Problemli bir çocuk değildi. Çok akıllı derslerinde başarılı, sürekli takdir ve basarı belgesi getiren bir çocuktu. Arkadaşlarıyla çok diyalog kurmazdı, içine kapanık bir çocuktu. Olay günü de öncesinde de hiç bize böyle bir şeyi belli etmedi. Yatak odasının çekmecesinde duran silahı yanına alıp böyle bir şey gerçekleştirmiş" dedi..