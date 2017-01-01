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Bursa'da kız arkadaşını öldürüp intihara kalkışan gencin beyin ölümü gerçekleşti

16 yaşındaki Nilüfer A.´yı sınıf içinde tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan H. C.'nin beyin ölümü gerçekleşti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:12:24 Güncelleme: 17:43:04 DHA

Bursa'da lisede dün 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer A.'yı sınıf içinde tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan H.C.'nin Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Henüz hayati tehlikeyi atlatamayan H. C.'nin babası Saygun C., sosyal medya hesabından oğlu için dua edilmesi çağrısı yaptı. Olayda kullanılan ruhsatsız silahla ilgili hakkında soruşturma başlatılan H. C. ifadesinde, oğlunun başarılı bir çocuk olduğunu belirterek, "Arkadaşlarıyla çok diyalog kurmazdı, içine kapanık bir çocuktu. Olay günü de öncesinde de hiç bize böyle bir şeyi belli etmedi. Yatak odasında çekmecede duran silahı yanına alıp böyle bir şey gerçekleştirmiş" dediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, sabah okula arkadaşı Nilüfer A. ile gelen H. C., ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki sınıfına çıktı. İddiaya göre, H. C. yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer A.'nın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Nilüfer A. olay yerinde yaşamını yitirirken, H. C. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde duran kalbi çalıştırıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden H. C.'nın beyin ölümü gerçekleşince ailesi de çocuğun vasiyeti üzerine tüm organlarının bağışlanmasını kabul etti.

Bu gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından organ nakli sırası bekleyenler arasında eşleştirmelerin devam ettiği, bu işlemin tamamlanmasının ardından operasyona başlanacağı bildirildi.

H. C., arkadaşını vurmadan önce WhatsApp grubunda yazdığı mesajda, "Pazartesi 3- 5 çiçek koyarsınız sıraya sonra unutun bitsin gitsin. İşte bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Organım oyum buyum neyim varsa sağa sola dağıtın bağışlayın. Yaşarken bir işe yaramadım, bari ölünce bir işe yararım" demişti.



RUHSATSIZ SİLAHLA İLGİLİ BABA HAKKINDA SORUŞTURMA

Ayşe ve Sargun C. çiftinin büyük çocukları olan ve 5 yaşında bir kardeşi bulunan H. C.'nin bir otomobil fabrikasında çalışan babası hakkında, olayda kullanılan ruhsatsız silahla ilgili soruşturma başlatıldı.

Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sargun C. polise verdiği ifadesinde, oğlunun başarılı bir çocuk olduğunu belirterek, "Problemli bir çocuk değildi. Çok akıllı derslerinde başarılı, sürekli takdir ve basarı belgesi getiren bir çocuktu. Arkadaşlarıyla çok diyalog kurmazdı, içine kapanık bir çocuktu. Olay günü de öncesinde de hiç bize böyle bir şeyi belli etmedi. Yatak odasının çekmecesinde duran silahı yanına alıp böyle bir şey gerçekleştirmiş" dedi..

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YORUMLAR 11
  • allikarsli 1 saat önce
    senden baba olsa ne olur evde sılahın ne işi var
  • Misafir 2 saat önce
    Ruhsatsız silahlanma engellenmeli
  • Misafir 2 saat önce
    Ruhsatlı veya ruhsatsız silaha kolay sahip olunamaması lazım.Baba önce o silahın hesabını versin.Önce vicdanına tabiki.
  • Misafir 2 saat önce
    elalemin günahsiz kizini öldürmüs kendide ölür insallah...
  • Misafir 2 saat önce
    ölmesin vicdan azabı çekerek yaşasın
  • Misafir 2 saat önce
    Ölmesi daha hayırlı
  • Misafir 2 saat önce
    ölür inşallah
  • Misafir 2 saat önce
    o silah sende ne geziyo ya almayacaksın yada saklayacaksın o çoçukların katili kim şimdi
  • Misafir 2 saat önce
    Hiç acıtasyon yapma. Evladındır için yanar eyvallah. Fakat orda gencecik bir kıza kıydıysa toplum nazarında canavardır. Cezasını bulur umarım
  • Misafir 2 saat önce
    Kız öğrenciye çok üzüldüm ALLAH RAHMET EYLESİN.Yakınları kim bilir ne haldedir.Oğlan çocuğa acımıyorum bir hayat söndürdü.
  • Misafir 2 saat önce
    o silahı eve alan babanın hiç mi suçu yok.
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