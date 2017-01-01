THY uçağında hosteslerle halay çektiler

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne almak üzere Muş'un Varto ilçesinden İstanbul'a gelen "11 Köyün Koro ve Orkestrası" üyelerinin uçakta hosteslerle birlikte halay çekmesi büyük ilgi gördü.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Maltepe, 22 ilden 99 koronun ve 3 bin 666 koristin yer alacağı SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenen 4-7 Mayıs tarihlerindeki festivalde, Muş'un Varto ilçesinde köy çocuklarının kurduğu "11 Köyün Koro ve Orkestrası" ilk kez sahneye çıkacak.
Muş'un Varto ilçesine bağlı Hamurpet Ortaokulu'na 3 yıl önce atanan İzmir'li müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu'nun öğrencileriyle birlikte kurduğu "11 Köyün Koro ve Orkestrası", Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Grup üyelerinin uçakta hosteslerle halay çekmesi büyük ilgi gördü.
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Misafir 2 dakika önceDüşmanlar çatlasın helaaaaal00
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Misafir 21 dakika önceHelal olsun size00
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Misafir 26 dakika önceNerede kapitalist Delta ve United gibi insanlık dışı şirketler nerede THY.. bu ülke rahat bırakılsa dünyaya bedel00
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Misafir 29 dakika öncehelal00
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Misafir 31 dakika öncegüzel bışı hep birlikte türkiyeyiz00
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Misafir 37 dakika önceTebrikler THY Teşekkürler Hostes hanımlar00
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Misafir 52 dakika önceGüZel olmuş00
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Misafir 57 dakika önceHelal olsun00
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Misafir 59 dakika önceünited airlines havayolu şirketi görsün, bravo THY00
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Misafir 1 saat önceBu görüntüleri daha fazla görmek istiyoruz.00
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Misafir 1 saat önceÇok güzel hareketler bunlar.00
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Misafir 1 saat önceTHY'nin bu sempatik hosteslerine bir denk gelemedim.00
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Misafir 1 saat önceÇok güzel hareketler bunlar... ideaist ve sevgi dolu ogretmenlerimizi, cocuklarimizi, sponsorlari yurekten kutlarim00