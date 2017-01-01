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THY uçağında hosteslerle halay çektiler

Hosteslerin çocuklarla birlikte şarkı söyleyip halay çekmesi sosyal medyada bol bol alkış aldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:42:18 Güncelleme: 15:02:42

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne almak üzere Muş'un Varto ilçesinden İstanbul'a gelen "11 Köyün Koro ve Orkestrası" üyelerinin uçakta hosteslerle birlikte halay çekmesi büyük ilgi gördü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Maltepe, 22 ilden 99 koronun ve 3 bin 666 koristin yer alacağı SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenen 4-7 Mayıs tarihlerindeki festivalde, Muş'un Varto ilçesinde köy çocuklarının kurduğu "11 Köyün Koro ve Orkestrası" ilk kez sahneye çıkacak.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Hamurpet Ortaokulu'na 3 yıl önce atanan İzmir'li müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu'nun öğrencileriyle birlikte kurduğu "11 Köyün Koro ve Orkestrası", Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Grup üyelerinin uçakta hosteslerle halay çekmesi büyük ilgi gördü.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 2 dakika önce
    Düşmanlar çatlasın helaaaaal
  • Misafir 21 dakika önce
    Helal olsun size
  • Misafir 26 dakika önce
    Nerede kapitalist Delta ve United gibi insanlık dışı şirketler nerede THY.. bu ülke rahat bırakılsa dünyaya bedel
  • Misafir 29 dakika önce
    helal
  • Misafir 31 dakika önce
    güzel bışı hep birlikte türkiyeyiz
  • Misafir 37 dakika önce
    Tebrikler THY Teşekkürler Hostes hanımlar
  • Misafir 52 dakika önce
    GüZel olmuş
  • Misafir 57 dakika önce
    Helal olsun
  • Misafir 59 dakika önce
    ünited airlines havayolu şirketi görsün, bravo THY
  • Misafir 1 saat önce
    Bu görüntüleri daha fazla görmek istiyoruz.
  • Misafir 1 saat önce
    Çok güzel hareketler bunlar.
  • Misafir 1 saat önce
    THY'nin bu sempatik hosteslerine bir denk gelemedim.
  • Misafir 1 saat önce
    Çok güzel hareketler bunlar... ideaist ve sevgi dolu ogretmenlerimizi, cocuklarimizi, sponsorlari yurekten kutlarim
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