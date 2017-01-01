THY uçağında hosteslerle halay çektiler

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne almak üzere Muş'un Varto ilçesinden İstanbul'a gelen "11 Köyün Koro ve Orkestrası" üyelerinin uçakta hosteslerle birlikte halay çekmesi büyük ilgi gördü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Maltepe, 22 ilden 99 koronun ve 3 bin 666 koristin yer alacağı SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenen 4-7 Mayıs tarihlerindeki festivalde, Muş'un Varto ilçesinde köy çocuklarının kurduğu "11 Köyün Koro ve Orkestrası" ilk kez sahneye çıkacak.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Hamurpet Ortaokulu'na 3 yıl önce atanan İzmir'li müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu'nun öğrencileriyle birlikte kurduğu "11 Köyün Koro ve Orkestrası", Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Grup üyelerinin uçakta hosteslerle halay çekmesi büyük ilgi gördü.