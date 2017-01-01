İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Millet vicdanına uyulan adımlar atılmıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15-16 yıldır bu ülkede bir idare şekli olduğunu belirterek, "Milletin vicdanına uymayan her türlü meselede millet vicdanına uyulan adımlar atılmıştır, bundan sonra da öyle olacaktır." dedi.

Pazarkapı Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programına katılan Bakan Soylu, Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak bölgede esnaflık yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Soylu, Pazarkapı'da bir kentsel dönüşüm olduğunu ifade ederek, bunun yapılması gerektiğini söyledi.

"Bu kentsel dönüşüm niçin yapılıyor?" diye gönlünden geçirenler olabileceğini kaydeden Soylu, "Rasyonelde hem herkes yapılabileceğini biliyor hem de Trabzon insanı için de faydalı olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşüm dolayısıyla ortaya çıkan meselelere değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim işimiz çözüm. Çözümü ne kadar yapabilirsek o kadar siz ve biz mutmain oluruz. İşin doğrusu bu. Buraya gelmemizin sebebi de fotoğrafı tam anlamıyla görebilmek ve 'Biz hangi adımları atabiliriz' onu anlayabilmektir. Yapabildiğimizi 'yaparız' deriz, yapamadığımızı buraya gelip kızarsınız, darılırsınız, gücenirsiniz ama 'Biz işin yüzde 60 ya da 70'lik kısmını yaptık ancak bu kadar yapabildik' deriz."

Esnafın taleplerini değerlendirebilmek için ilgili kurum yetkilileriyle bir araya geleceklerine dikkati çeken Soylu, "Buradaki toplam meselemiz nedir? Nasıl çözebiliriz? Ne adım atabiliriz? Ne fedakarlıklar bekleyebiliriz?" gibi bir çalışma dönemine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Soylu, önlerindeki bir ay içinde bunu konuşacaklarını belirterek, bu süre içerisinde kimin neyi yapabileceği, neyi yapamayacağına bakacaklarını, ondan sonra tekrar burada bir araya gelip "Arkadaş şunu yapabiliyoruz, şunu yapamıyoruz" diyeceklerini ifade etti.

"MİLLET VİCDANINA UYULAN ADIMLAR ATILMIŞTIR"

Soylu, şehirlerin kültürlerinin kolay oluşmadığına dikkati çekerek, bunu devam ettirebilmek zorunda olduklarını vurguladı. Soylu, "Oradaki insanların kendi köylerinden getirdiği malzemeyi esnafa bırakmasını da devam ettirmek zorundayız. Bu kültürü oradan kaldırmamak lazım. Buranın kendine ait bir şehir hayatı var. Onu da devam ettirmekle mükellefiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, 15-16 yıldır bu ülkedeki idare şekline dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin vicdanına uymayan her türlü meselede millet vicdanına uyulan adımlar atılmıştır, bundan sonra da öyle olacaktır. Eğer ilgili mevzuat çerçevesinde birtakım esneklikler yapılamıyor da kanun bir haksızlık oluşturuyorsa bunu değiştirmek görevi elbette ki parlamentonundur. Bunu da yapar, elinden geleni ortaya koymaya çalışır ama birtakım örnekleri varsa ki örnekleri veriliyor, o esnekliklerin tamamına bakarız. Benim gördüğüm kadarıyla burada atılacak adımlar olabilir. O adımları biz konuşalım, müzakere edelim."

Kentsel dönüşümün Trabzon'un en önemli ihtiyaçlarından olduğuna işaret eden Soylu, "Ama kentsel dönüşüm bir vaka ise insanlar da talepleri de bir vakadır. Bizim yöneticiler olarak yapmamız gereken bunları bir araya getirebilecek adımları mümkün olduğunca zorlayabilmektir. Biz bunu zorlayacağız, bu konuda bir endişeniz olmasın. Bundan sonraki süreç içerisinde hem TOKİ hem de arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Zannediyorum sizin de önemli oranda tatmin olacağınız bir sonuç üretebilmek için gerekli gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"YARIM GÜN DİNLENMEMİZ BİLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakan Soylu, referandumda Trabzon'un önemli bir destek verdiğini dile getirerek, millete minnettar ve müteşekkir olduklarını söyledi.

Bu desteğin farkında olduklarını ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman önünüze çıksak kıymetli Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve partimizin ortaya koyduğu öneriyi milletimiz Allah razı olsun büyük bir ekseriyetle destekliyor. Biz bunun farkındayız. Onun için de referandum bittiği günden itibaren şuna inanmanızı isterim ki yarım gün bir dinlenmemiz bile söz konusu değildir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şehrimiz ve ülkemizle ilgili adımlarımızı ve yapabileceklerimizi aynı şekilde atıyoruz.

Soylu, yeni ortaya çıkan sistemle Türkiye'deki yenilikleri ve büyük değişimleri, milletin yarına ait özlemlerini ve hayallerini, Türkiye'nin büyümesini hep birlikte göreceklerini belirtti.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'un başka yerlerinde de aynı atmosferi hep birlikte gerçekleştireceklerini kaydeden Soylu, "Yeni sistem göreceksiniz ki bu tip organizasyonların daha fazla olmasını sağlayacak. Burada yeni sistemin getireceği bu adımlar Türkiye'de demokrasiyi güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, buradaki konuşmasının ardından Araklı ilçe merkezi girişinde yapılan çay satış mağazasının da açılışını gerçekleştirdi.

Soylu'ya, Vali Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile kamu kurumu yöneticileri de eşlik etti.