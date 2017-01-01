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İzmir'de bir polis memuru, deri ceket çaldığı iddiasıyla açığa alındı

Gözaltına alınan T.K'nın verdiği ifadesinde, ilaç kullanması nedeniyle unutkanlığının bulunduğunu, ne yaptığının farkında olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:12:56 Güncelleme: 15:15:34 AA

İzmir'in Balçova ilçesinde bir mağazadan deri ceket çaldığı iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.

Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde üzerine giydiği deri ceketle mağazadan ayrılmak isteyen kişi, çıkışta sensörün alarm vermesi üzerine özel güvenlik görevlilerince durduruldu. Yapılan üst aramasında deri ceketin kemik alarmı pantolon cebinden çıkan, üzerinde kemik alarmı sökmekte kullanılan mıknatıs aparatı bulunan ve ödeme yapmadığı anlaşılan şüpheli, polise bildirildi.

AÇIĞA ALINDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde şüphelinin Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hatay Polis Merkezi Amirliğinde görevli 20 yıllık polis memuru T.K. (48) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan T.K'nın verdiği ifadesinde, ilaç kullanması nedeniyle unutkanlığının bulunduğunu, ne yaptığının farkında olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli T.K, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken polis memurunun açığa alındığı bildirildi.

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