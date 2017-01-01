CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP İzmir Milletvekilli Böke, yazılı bir açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Anayasa değişikliği referandumunun yapıldığı 16 Nisan gecesinden başlayarak, gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılması gereken adımların atılmadığını belirten Böke, şunları kaydetti:



"16 Nisan'da Türkiye'de seçmenlerin en az yüzde 50'si tek adam rejimine karşı çıkmış ancak gayrı-hukuki yollarla bu irade gasp edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen görev, gayrimeşru olanı meşrulaştırmamak ve ortaya konan bu demokrasi iradesini Türkiye gerçeğine dönüştürmek için halkla birlikte siyasi mücadele vermektir. Referandumun gayrimeşru sonucunu kabullenerek hedefler ve politikalar oluşturmak, demokrasiye ve her şeyden önce demokrasi iradesini ortaya koymuş milyonlara haksızlıktır. Demokrasinin yaşatılabilmesi için Mecliste verilen mücadelenin rejim değişikliğinin yeni koşullarına göre yeniden tarif edilmesinin yanı sıra, Meclis dışında meşru demokratik anayasal hakların kullanımını savunmak, desteklemek ve bu hakların kullanımına ortak olmak CHP'nin görevinin bir parçası olmalıdır. Bu görevin gerekleri partinin karar organlarında ısrarla dile getirilmiş olmasına rağmen, atılması gereken adımlar 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır"



"MEVCUT YÖNETİM ANLAYIŞININ PARÇASI OLMAYI UYGUN BULMUYORUM"



Gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmadığını vurgulayan CHP'li Böke, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Öte yandan, 'Hayır' iradesini temsil eden en güçlü siyasi aktör olması gereken CHP'ye hakim olan yönetim anlayışı, demokrasi paydası etrafında birleşen milyonların sesini güçlendirmek yerine, parti içi demokrasiyi ve kurumsal yapıyı tartıştıran tutumlar sergilemiştir. Sosyal demokrat bir partide, parti yönetimlerinin görevi parti kurullarına siyasi ve disiplin kararlarını dayatmak değil, partideki farklı fikirleri sağlıklı bir biçimde karar süreçlerine dahil etmek ve parti kurullarını etkin çalıştırmaktır. Katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum. Bu sebeple CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum.



Bundan sonra da, dün olduğu gibi, CHP ailesinin bir parçası olarak ve bu aileyle birlikte, Türkiye'de demokrasi, özgürlük ve eşitlik için mücadele vermeye devam edeceğim. Hayal ettiğimiz Türkiye'yi var etme mücadelesine ortak olacağım. Birbirini ezen değil birlikte çoğalan bir CHP siyasetinin, ayrışan değil bütünleşen bir Türkiye'nin de temeli olacağına inancımla seçilerek gelmiş olduğum Parti Meclisi Üyeliği ve Milletvekilliği görevlerimi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Selin Sayek Böke 1972 yılında New York'ta dünyaya geldi. İlkokulu Çankaya İlkokulu'nda, lise eğitimini 1989 yılında TED Ankara Koleji'nde tamamladı.



1993 yılında ODTÜ İktisat bölümü'nden lisans diplomasını aldı. 1993-1999 yılları arasında Duke Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında Duke Üniversitesi'nde ders vermenin yanı sıra Dünya Bankası projelerinde danışmanlık görevlerinde de bulundu. Bu danışmanlık görevleri kapsamında Güney Afrika, Doğu ve Orta Avrupa ekonomilerine dair projelerde çalıştı. 1999 yılında Duke Üniversitesi'nden İktisat doktorasını aldı.



1999-2001 yılları arasında Bentley Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2001-2003 yılları arasında IMF'nin Washington DC ofisinde Ekonomist olarak görev aldı. Uganda masasındaki görevini sürdürürken aynı yıllarda Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak Georgetown Üniversitesi'nde ders verdi.



2003 yılından beri Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. 2010 yılında Doçent olan Selin Sayek Böke, 2011-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı görevini sürdürdü. 2013-14 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.



2011 yılından beri TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu üyesidir.



Yaptığı bilimsel çalışmalar birçok uluslararası ve ulusal endeksli dergide ve kitaplarda bölüm olarak yayınlanmıştır. “Uluslararası iktisat alanında doğrudan yabancı yatırımların etkileri ve belirleyicileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır. Bu çalışmalarındaki bilimsel katkıları sebebiyle 2007 yılında Almanya'daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verdiği ''Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü''nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan dört ekonomistten biri olmuştur. 2011 yılında da Mustafa ParlarVakfı Teşvik Ödülü almıştır. Birçok TÜBİTAK araştırma projesinde yürütücülük yapmıştır.



Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği kurucu üyesidir.



CHP'nin 6 Eylül 2014'te gerçekleştirilen 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmiştir. 14 Eylül 2014 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmiştir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir'den CHP Milletvekili seçilmiştir.

Böke, 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa etti.



İngilizce bilen Selin Sayek Böke, evli ve iki çocuk annesidir.