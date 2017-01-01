Aydın'da sosyal deney yaptığını öne süren gençler ifade verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir karton üzerine "Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL, patron çıldırdı" yazan 2 üniversite öğrencisi hakkında "müstehcenlik suçundan yasal işlem yapıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde "sosyal deney yaptığını öne süren gençlere müstehcenlikten yasal işlem yapıldığı" iddialarını içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada dün saat 19.10'da 155 polis hattına bir ihbar yapıldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine, H.E.D. ve K.N.D. adlı kişilerin Nazilli Belediye Meydanı'nda 'Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL, patron çıldırdı', 'Artık mazide kaldı, foto çekmek 1 TL' yazılı pankartlar ile oturdukları tespit edilmiştir. Konunun Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi üzerine adı geçen kişilerin beyanlarının alınması talimatı verilmiştir.

H.E.D. ve K.N.D. adlı kişiler müşteki sıfatıyla verdikleri beyanlarında özetle eğlence ve halkın tepkisini ölçmek amacıyla söz konusu pankartları hazırladıklarını, macera, eğlence, dikkat çekme amacı taşıdıklarını ifade etmişlerdir. Adı geçen kişilerin gözaltına alındığı ve haklarında müstehcenlik suçundan işlem yapıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır."