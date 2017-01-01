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Aydın'da sosyal deney yaptığını öne süren gençlere müstehcenlikten işlem

19 yaşındaki H.E. ile K.D. kartona yazdıkları 'Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL' dövizleriyle Belediye Meydanı'nda oturmaya başladı. Kızlara tepki gösteren bir kişi durumu polise bildirdi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:17:52 Güncelleme: 16:38:01 DHA

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde üniversite öğrencisi 19 yaşındaki iki genç kız, kartona yazdıkları 'Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL' yazılı dövizlerle sokağa çıktı. Bazı kişiler gençlere tepki gösterirken, bazıları sarılıp derdini anlattı. Şikayet üzerine polisin karakola götürdüğü gençler, sosyal deney kapsamında böyle bir eylemde bulunduklarını öne sürdü, ancak haklarında 'müstehcenlik'ten işlem yapıldı.

DHA'nın haberine göre, olay, dün saat 16.30 sıralarında, Nazilli Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri 19 yaşındaki H.E. ile K.D. kartona yazdıkları 'Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL' dövizleriyle Belediye Meydanı'nda oturmaya başladı. Dövizi okuyanların bir kısmı parayla gençlere sarıldı ya da dertleşti. Kızlara tepki gösteren bir kişi durumu polise bildirdi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Meydana gelen polis, iki üniversiteli genç kızı ve 1 lira vererek derdini anlatan bir erkek genci emniyete götürdü. İki üniversite öğrencisinin sosyal deney kapsamında böyle bir eylemde bulunduklarını söyledikleri ifade edildi. Buna karşın 2 kız öğrenci hakkında, 'müstehcenlik'ten yasal işlem yapıldı. Daha sonra gözaltına alınanların tümü serbest bırakıldı. İki öğrenci hakkındaki evrakların daha sonra savcılığa gönderileceği belirtildi.

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