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Kamyonun açılan arka kapağı 2 kişiyi hastanelik etti

Niğde'de seyir halindeki kamyonun açılan arka kapağı 2 kişiyi yaraladı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:44:37 Güncelleme: 16:48:30

Niğde'de kamyon kasasının kapağı, park halindeki bir otomobilin başında duran 2 kişinin kafasına çarptı. Olayda 2 kişi hastanelik oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMYONUN AÇIK UNUTULAN KAPAĞI ÇARPTI!

İHA'nın haberine göre, Çayır Mahallesi Tren Garı karşısında park halindeki otomobilin yanında duran E.K. ve C.S.'ye, yanlarından geçen kamyonun açık unutulan arka kapağı çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Demir kapağın çarpmasıyla yere düşen E.E. ve C.S.'ye olayı görenler yardım etti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.
Kapağı açık unutulan kamyonun şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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