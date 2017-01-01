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CHP PM yarın olağanüstü toplanacak

Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkini görüşecek

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:10:56 Güncelleme: 17:14:30 AA

CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti. MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı. CHP PM'nin yarın saat 13.00'te parti genel merkezinde yapılacağı bildirildi.

PM'nin tek gündem maddesi ise Sağlar'ın durumu. PM'den, Sağlar için "kesin çıkarma" başlığının bulunduğu tüzüğün 70'inci maddesi ile tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesi istenecek.



Çağrı yazısında Sağlar için tüzüğün 68'inci maddesinin F fıkrasının uygulanması da isteniyor. Söz konusu fıkraya göre, kesin çıkarma ve geçici çıkarma istemi ile disiplin kuruluna gönderen organ, gerekli görürse önlem niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabiliyor. Bu durumda dosya, 5 gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderiliyor ve bu süre içinde karar ilgiliye tebliğ ediliyor.

PM ÖNCESİ SÜRPRİZ İSTİFA

Öte yandan PM toplantısı öncesi CHP'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Parti Sözcülüğü görevini yürüten İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, sözcülük ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.



PM üyeliği devam eden Böke'nin yarınki toplantıya katılıp katılmayacağı ise merak konusu.

Bu arada dün akşam saatlerinde İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Twitter hesabından, CHP'den istifa ettiği açıklaması yapılmış ancak bir süre sonra hesabın hacklendiği belirtilmişti.

MYK'DA REVİZYON OLABİLİR

Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK revizyonu yapacağı" iddiası ise son gelişmelerle hız kazanabilir.

Kılıçdaroğlu'nun sadece parti sözcülüğüne atama yapmayıp, sınırlı da olsa MYK'da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bunun da zamana yayılmadan birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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