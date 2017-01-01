ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şırnak
GÜNDEM

Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Er Ümit Çelik şehit oldu

15 gündür tedavi süren Ümit Çelik, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:34:14 Güncelleme: 17:35:35 DHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Er Ümit Çelik, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, vatani görevini yaptığı Silopi'de terhisine bir gün kala yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Er Ümit Çelik, ilk tedavisinin ardından Ankara GATA'da tedaviye alındı. 15 gündür tedavi süren Ümit Çelik, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Bekar olan Çelik'in cenazesi yarın memleketi Kırıkkale'de Nur Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Silopi'de 2 kardeşin kahreden feci ölümü!
GÜNDEM

2 kardeşin kahreden feci ölümü!

Kato Dağı PKK'dan temizleniyor! Askerler uzun yıllardır girilmeyen bölgede...
GÜNDEM

Kato Dağı PKK'dan temizleniyor! Askerler uzun ...
Tokat'ta askerlere tarihi eser kaçakçılığından gözaltı
GÜNDEM

Tokat'ta ele geçirildi! Askerler gözaltında
TSK: 112 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK: 112 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu
GÜNDEM

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu
Şırnak, Kars ve Bitlis'ten şehit haberi
GÜNDEM

Şırnak, Kars ve Bitlis'ten şehit haberi
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan kaza geçirdi
GÜNDEM

ESKİ TBMM BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN KAZA GEÇİRDİ
Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Er Ümit Çelik şehit oldu
GÜNDEM

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU
SON DAKİKA! Selin Sayek Böke partideki görevlerinden istifa etti
GÜNDEM

CHP'DE SÜRPRİZ İSTİFA: PARTİ SÖZCÜSÜ BÖKE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Aydın'da sosyal deney yaptığını öne süren gençlere müstehcenlikten işlem
GÜNDEM

KARTONA YAZI YAZAN GENÇLERE MÜSTEHCENLİKTEN İŞLEM!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Millet vicdanına uyulan adımlar atılmıştır
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: MİLLET VİCDANINA UYULAN ADIMLAR ATILMIŞTIR
CHP PM yarın olağanüstü toplanacak
GÜNDEM

CHP PM YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK