Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Er Ümit Çelik şehit oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Er Ümit Çelik, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre, vatani görevini yaptığı Silopi'de terhisine bir gün kala yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Er Ümit Çelik, ilk tedavisinin ardından Ankara GATA'da tedaviye alındı. 15 gündür tedavi süren Ümit Çelik, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Bekar olan Çelik'in cenazesi yarın memleketi Kırıkkale'de Nur Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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