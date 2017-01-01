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Şırnak Cizre'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi

Kazada yaralanan 11 asker Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:09:35 Güncelleme: 18:44:03 DHA

Şırnak'ın Cizre İlçesi yakınlarında bulunan Saklan Deresi'nde, askerleri taşıyan zırhlı aracının devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Yaralı askerleri, yoldan geçen sivil araç sürücüleri hastaneye taşıdı.

DHA'nın haberine göre, Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'na kargo uçakları ile gelen özel eğitimli askerleri, 23'üncü Jandarmı Sınır Tümen Komutanlığı'na taşıyan zırhlı araç Cizre İlçesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Saklan Deresi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek, şarampole yuvarlandı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan askerler, yoldan geçen sivil araç sürücüleri ve daha sonra olay yerine çağrılan ambulanslar ile Cizre Devlet Hastanesi'ne sevkedilerek, tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedilirken, hava alanından gelen ve askerleri taşıyan onlarca zırhlı araç da olağanüstü güvenlik önlemleri altında Cizre'den geçerek Şırnak'a gitmek üzere yollarına devam etti.

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