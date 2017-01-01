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FETÖ'den aranan eski komutan, kolide saklanırken yakalandı

Meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı, evinde kolinin içinde saklanırken yakalandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:28:38 Güncelleme: 21:32:50 AA

Giresun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı Y.C, evinde yapılan aramada bir koli içerisinde saklanmış olarak bulundu.

Meslekten ihraç edilen ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şubat ayında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı Y.C'nin gözaltına alınması için Giresun Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Takibe alınan Y.C'nin Alucra ilçesindeki evinde olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, konutta arama yaptı.

Boş kolilerin olduğu alanı arayan polis, Y.C'yi bir koli içerisinde saklanmış olarak buldu.

Gözaltına alınan Y.C, Alucra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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