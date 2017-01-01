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Kılıçdaroğlu: Ok yaydan çıktı

CHP’de Selin Sayek Böke’nin sürpriz bir kararla “Mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum” diyerek merkez yönetim kurulu (MYK) üyeliğinden istifa etmesi, CHP’de taşları yerinden oynattı

07 Mayıs 2017 Pazar, 08:57:48 Güncelleme: 08:59:24 HABERTURK.COM

CHP'de Selin Sayek Böke'nin partideki görevlerinden istifasının ardından parti meclisi (PM) bugün Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkini onaylayacak. Sağlar’ın, YDK’ya sevki için 60 üyeden 31’inin “Evet” oyu kullanması gerekiyor.

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Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Bir grup PM üyesi dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, Sağlar’ın ihraç edilmesi durumunda partide yeni kırılmaların yaşanabileceğini ve muhalefet cephesinin genişleyebileceğini belirterek, “Sağlar ile konuşun, o da geri adım atsın; bu sorunu barışçıl yolla çözelim” önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, “Ok yaydan çıktı. Süreç başladı. Bu aşamadan sonra geri adım olmaz” dediği ve bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi.

CHP kulislerinde, Sağlar hakkında disipline sevk kararı çıkmazsa Kılıçdaroğlu’nun, “güven oylaması” ve “PM’nin yenilenmesi” için olağanüstü kurultay seçeneğini gündemine alabileceği ifade ediliyor. Sağlar’ın disipline sevkine ilişkin MYK kararının geçtiği durumda ise Kılıçdaroğlu’nun, parti vitrininde köklü revizyona gidebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun, Böke’den boşalan koltuğa atama yapmak yerine MYK’nın yarıdan fazlasını değiştirebileceği ifade ediliyor. Böke’den boşalan Parti Sözcülüğü koltuğuna ise Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın oturması bekleniyor.

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