AK Parti Moldova'daki Sosyalist Parti ile işbirliği yapacak

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Başbakan Binali Yıldırım'ın Moldova temasları sırasında, Sosyalist Parti Genel Başkanı Zinaida Grecianii ile bir araya geldi. Grecianii ve Eker partileri adına iş birliği ve tecrübe paylaşımını amaçlayan mutabakat zaptı imzaladı.

İki parti arasında mutabakat zaptı imzalanması kararı 18 Aralık 2016'da Sosyalist Parti Kongresi'nde bir araya gelen taraflarca alınmıştı.

Mutabakat zaptı uyarınca taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ilişkilerde devamlılık sağlanması adına, ekonomi, ticaret, finans, yatırım, araştırma ve teknoloji alanlarında iş birliği ve tecrübe paylaşımı için gerekli zemini oluşturacak.

Ayrıca iki parti, kültür, eğitim, sağlık, spor, turizm ve personel eğitimi alanlarında iş birliği yapacak ve deneyimlerini paylaşacak.

"ANLAŞMALAR HER İKİ ÜLKE İÇİN DE BİR FIRSAT"

Mehdi Eker, mutabakat zaptının imzalanması öncesinde düzenlenen toplantıda, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasının AK Parti'nin kurulduğu tarihten bu yana inşa ettikleri değerler çerçevesinde çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Eker, AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden parti Genel Başkanı olacağını söyledi.

Sosyalist Parti Genel Başkanı Grecianii ise yakından takip ettikleri Türkiye'deki gelişmelerden haberdar olduklarını, Türkiye'nin ülkesi ve partisi için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Ziyaret sırasında, mevcut diyalog ve ikili ilişkilerin pekiştirilmesi için yapılacak görüşmelerin yanı sıra anlaşmaların da her iki ülke için bir fırsat olduğu kaydedildi.