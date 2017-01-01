ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
AK Parti
GÜNDEM

AK Parti Moldova'daki Sosyalist Parti ile işbirliği yapacak

AK Parti ile Moldova'daki Sosyalist Parti arasında iş birliği ve tecrübe paylaşımını amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:13:33 Güncelleme: 10:23:00 AA

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Başbakan Binali Yıldırım'ın Moldova temasları sırasında, Sosyalist Parti Genel Başkanı Zinaida Grecianii ile bir araya geldi. Grecianii ve Eker partileri adına iş birliği ve tecrübe paylaşımını amaçlayan mutabakat zaptı imzaladı.

İki parti arasında mutabakat zaptı imzalanması kararı 18 Aralık 2016'da Sosyalist Parti Kongresi'nde bir araya gelen taraflarca alınmıştı.

Mutabakat zaptı uyarınca taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ilişkilerde devamlılık sağlanması adına, ekonomi, ticaret, finans, yatırım, araştırma ve teknoloji alanlarında iş birliği ve tecrübe paylaşımı için gerekli zemini oluşturacak.

Ayrıca iki parti, kültür, eğitim, sağlık, spor, turizm ve personel eğitimi alanlarında iş birliği yapacak ve deneyimlerini paylaşacak.

"ANLAŞMALAR HER İKİ ÜLKE İÇİN DE BİR FIRSAT"

Mehdi Eker, mutabakat zaptının imzalanması öncesinde düzenlenen toplantıda, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasının AK Parti'nin kurulduğu tarihten bu yana inşa ettikleri değerler çerçevesinde çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Eker, AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden parti Genel Başkanı olacağını söyledi.

Sosyalist Parti Genel Başkanı Grecianii ise yakından takip ettikleri Türkiye'deki gelişmelerden haberdar olduklarını, Türkiye'nin ülkesi ve partisi için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Ziyaret sırasında, mevcut diyalog ve ikili ilişkilerin pekiştirilmesi için yapılacak görüşmelerin yanı sıra anlaşmaların da her iki ülke için bir fırsat olduğu kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı talimat verdi, AK Parti Kadın Kolları harekete geçti
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı talimat verdi, AK Parti Kadın Kolları ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ah Suriye, keşke seni tanımasaydım
GÜNDEM

Erdoğan: Ah Suriye, keşke seni tanımasaydım
Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması: Bu aceleyi başka türlü yorumlamak zor
GÜNDEM

Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması: Bu aceleyi ...
CHP'den Gül'ün açıklamalarına ilk tepki
GÜNDEM

CHP'den Gül'ün açıklamalarına ilk tepki
Darbe girişimi raporunda çarpıcı tespitler!
GÜNDEM

Darbe girişimi raporunda çarpıcı tespitler!

Başbakan'dan 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
GÜNDEM

'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği
GÜNDEM

GERİLİMTEPE!
‘Kuma’ getiren koca için 1 yıl hapis istendi
GÜNDEM

KUMA GETİREN KOCAYA HAPİS!
Bakan Işık'ın makam aracı sünnet düğünü için süslendi
GÜNDEM

BAKAN'IN MAKAM ARACI SÜNNET DÜĞÜNÜ İÇİN SÜSLENDİ
AK Parti Moldova'daki Sosyalist Parti ile işbirliği yapacak
GÜNDEM

AK PARTİ MOLDOVA'DAKİ SOSYALİST PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK
‘Çatışmasız bölgelerden güvenli bölgelere’ planı
GÜNDEM

ERDOĞAN, TRUMP STRATEJİSİ İÇİN ONLARIN DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR!
Cumhurbaşkanı talimat verdi, AK Parti Kadın Kolları harekete geçti
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ, AK PARTİ KADIN KOLLARI HAREKETE GEÇTİ