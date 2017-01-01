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CHP Parti Meclisi 'Fikri Sağlar' gündemiyle olağanüstü toplanacak

CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:29:37 Güncelleme: 10:31:21 AA

CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti.

MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı. CHP PM'nin saat 13.00'te parti genel merkezinde yapılacağı bildirildi.

PM'nin tek gündem maddesi ise Sağlar'ın durumu. PM'den, Sağlar için "kesin çıkarma" başlığının bulunduğu tüzüğün 70'inci maddesi ile tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesi istenecek.

Çağrı yazısında Sağlar için tüzüğün 68'inci maddesinin F fıkrasının uygulanması da isteniyor.

MYK'DA REVİZYON İDDİALARI

Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan " Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK revizyonu yapacağı" iddiası ise son gelişmelerle hız kazanabilir.

Kılıçdaroğlu'nun sadece parti sözcülüğüne atama yapmayıp, sınırlı da olsa MYK'da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bunun da zamana yayılmadan birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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