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CHP'den Fikri Sağlar kararı!

CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkini görüşmek üzere Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:29:37 Güncelleme: 08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:03:48 AA

CHP Parti Meclisi (PM), Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelen PM üyeleri, Fikri Sağlar'ın durumunu görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Mersin Milletvekili Sağlar söz alarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Sağlar, bir gazetede manşet yapılan sözlerin kendisine ait olmadığını, "Tek adam" değerlendirmesi yapmadığını belirtti.

Yaklaşık 7 süren toplantıda, Fikri Sağlar'ın durumuna ilişkin kapalı oylama yapıldı. Sağlar, 38 "Evet", 19 "Hayır" oyuyla, "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle YDK'ya sevk edildi.

MYK'DA REVİZYON İDDİALARI

Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK revizyonu yapacağı" iddiası ise son gelişmelerle hız kazanabilir.

Kılıçdaroğlu'nun sadece parti sözcülüğüne atama yapmayıp, sınırlı da olsa MYK'da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bunun da zamana yayılmadan birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 15 saat önce
    chp değişmeli yenilenmeli...Artık yeter!
  • Misafir 15 saat önce
    Bu kadar yenilgi üstüne birde susun diye bağırmak ancak böyle olur
  • Misafir 18 saat önce
    tek adam diye diye tek adam oldular haberleri yok.
  • Misafir 18 saat önce
    Cumhuriyet halk partisi içinde demokrasiyi fikir , düşünce özgürlüğünü işletemeyenler tüm Türkiye de nasıl işletecekler?!...
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