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Öldürdüğü kadının cesedinin yerini değiştirmek için cezaevinden kaçtı

Kayseri'de iki yıl önce sevgilisi 37 yaşındaki Betül Türkmen'i tüfekle öldürüp araziye gömen 28 yaşındaki Ercan Taşdemir, uyuşturucudan girdiği cezaevinden firar etti ve dün gece cesedin yerini değiştirmek isterken polis tarafından suçüstü yakalandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:16:32 Güncelleme: 11:31:10 DHA

Kayseri'de Ercan Taşdemir, sevgilisi Betül Türkmen'i, 30 Ocak 2015 tarihinde götürdüğü Obruk Mahallesi'nde tüfekle öldürdü. Taşdemir, cesedi battaniyeye sararak 40 kilometre uzaktaki Elagöz Mahallesi'nde bulunan boş araziye götürüp gömdü.

BİN ŞÜPHELİ MERCEK ALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre; Öldürülen Betül Türkmen'in yakınları, Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis, oluşturduğu 4 farklı ekiple olayı araştırmaya başladı. Türkmen'in öldürüldüğü şüphesi yönünde çalışma yürüten polisler, 8 kilometre alan içinde bin şüpheliyi inceledi, ancak sonuç alamadı.

Olayın pişini bırakmayan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu arada Betül Türkmen'i öldürdüğünden şüphelendikleri sevgilisi Ercan Taşdemir'i takip etmeyi sürdürdü.

CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN FİRAR ETTİ

Bu arada uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkum olan Ercan Taşdemir, cezası az kaldığı için kapalı cezaevinden Niğde Açık Cezaevi'ne alındı. Taşdemir polisin, Betül Türkmen'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı araştırmayı öğrenince kaldığı cezaevinden firar ederek 2 yıl önce öldürüp gömdüğü sevgilisinin cesedinin yerini değiştirmek istedi. Ercan Taşdemir dün gece kendisini adım adım takip eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gömdüğü cesedin yerini değiştirmek isterken suçüstü yakalandı.

Betül Türkmen'in cesedinin gömüldüğü yerde, Olay Yeri İnceleme ekipleri araştırma yaptı. Kepçe ile kazılan yerde, 2 yıl önce öldürülen Türkmen'in kemikleri bulundu.

Gözaltına alınan Ercan Taşdemir'in polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, olayı 7 kişinin daha bildiğini söylediği kaydedildi. Taşdemir'in sorgusu sürüyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    o polislerin amirinin alnından öperim
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