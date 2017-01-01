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ALES'e geç kalan öğrencinin 09.45 isyanı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017 ALES'e geç kalan bir öğrenci kapıyı açmayan polislere 'Cinnet geçireceğim' dedi

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:36:59 Güncelleme: 12:47:20 İHA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) saat 10.00'da başlarken, ÖSYM'nin yeni kuralıyla 09.45'te sınava girişlerin sonlanması bazı öğrencilerin kabusu oldu. Birkaç dakikayla sınavı kaçıran öğrenciler hayal kırıklığı yaşarken, bir öğrenci kapıyı açmayan polislere 'Cinnet geçireceğim' dedi.

IHA'nın haberine göre; 2017 ALES'in bahar dönemi sınavı, saat 10.00 itibariyle başladı. Çeşitli yerlerde sınava giren öğrenciler, okulların önlerine gelerek sınav saatini bekledi. Sınavdan bir süre önce gelip içeri girmeyi bekleyenlerin yanı sıra, sınava koşarak gelen ve son dakikada yetişen öğrenciler de oldu. ÖSYM'nin getirdiği ve ilk olarak 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) uygulanan 09.45 kuralı nedeniyle yine bazı öğrenciler saat 09.45'te okula giriş yapamadıkları için sınava giremedi. Saat 09.45 kuralı nedeniyle geç kalmış kabul edilen ve sınava alınmayan öğrencilerden bazıları itiraz etmeden okuldan ayrılırken, bazıları ise isyan etti. Birkaç dakikayla sınava geç kalan bir öğrenci, kapıyı açmayan polislere 'Cinnet geçireceğim' diye bağırdı.

"BİR YILLIK EMEĞİ 1-2 DAKİKA İLE GİDİYOR"

Çocuğunun geç kalacağı korkusuyla 1 saat önce geldiklerini söyleyen bir veli, "Bir yıllık çalışması, emeği 1-2 dakika ile gidiyor. Kendi çocuğumu getirdim. O korkuyla 1 saat önceden geldik, buralarda dolaşıyoruz. Sınav yaptırıyorlar, yakın yerleri vermeleri gerekir. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna çok uzak yerleri veriyorlar. Çok yazık, bunu düşünmek lazım. En azından çevreye yakın yerleri vermeleri lazım. 15 dakika var sınava, 1 dakika geç kalmış daha başlamamış sınav aslında o inisiyatifi almaları lazım. Biz bu gençleri kazanacak mıyız yoksa böyle karanlığa itecek miyiz. Cinnet geçireceğim diyor, belki de geçirecek doğrudur. Ne şartlarla gelmiş, başından ne olaylar geçmiş. Burada polis arkadaşlar görevli, onların yetkileri yok ki zavallılar ne yapsın, ona da verilen emir o" diye konuştu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 15 dakika önce
    Sağır sultan duydu 9.45 i . Geç kalmasın onlarda
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