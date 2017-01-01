Balyoz davası hakimine 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Balyoz soruşturmasında ilk tutuklama, iddianame hazırlandığında 102 asker hakkında yakalama ve yargılama sonunda da 325 sanık hakkında mahkumiyet karlarını veren, kapatılan özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi Ali Efendi Peksak hakkında, 3 ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; FETÖ'nün hakim savcı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı Gültekin Topsakal tarafından hazırlanan iddianemede eski hakim hakkında ayrıca FETÖ üyeliği suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

20 Nisan'da hazırlanan iddianame Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından onaylanarak 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kabul edildi.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan Peksak'ın 24 Eylül 2014 tarihinde itibaren kendi adına kayıtlı cep telefonu hattından ByLock programını kullanmaya başladığı belirtildi. HSYK Başmüfettişliği'nce yapılan, 'Balyoz soruşturması ve yargılaması sırasındaki usulsüzlüklerle ilgili inceleme ve soruşturmanının' ise devam ettiği ifade edildi.

BALYOZ'DA 'TUTUKLAMA REKORU' KIRAN HAKİM

Balyoz soruşturmasının ilk operasyonu sırasında nöbetçi hakim olan eski özel yetkili hakim Ali Efendi Peksak, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 41 rütbeli subayı tutuklamıştı.

42'Sİ GENERAL 102 SUBAYA YAKALAMA KARARI

Hakim Peksak, Balyoz iddianamesinin kabul kararını veren özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak 24 Temmuz 2010 tarihinde, 35'i muvazzaf olmak üzere 42'si general 102 rütbeli subay hakkında yakalama kararı veren heyette yer aldı.

90'I GENERAL 330 SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET

Peksak, 250'si tutuklu 365 sanıklı Balyoz davasında 21 ay süren yargılama sonunda, 90'ı general ve amiral 330 sanık hakkında, 13 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezası veren Hakim Ömer Diken başkanlığındaki mahkeme heyetinin de üyesiydi.

YAŞATTIKLARINI YAŞADI

17-25 Aralık 2013 operasyonları sonrasında, Paralel yapılanmanın merkezi olduğu gerekçesiyle özel yetkili mahkemeler kapatıldı. Hakim Ali Efendi Peksak, önce İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi oldu, ardından Kocaeli'ye tayin edildi. Koceli 4.Sulh Hukuk Hakimi olarak görev yapan Peksak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra HSYK tarafından açığa alınarak FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Peksak, tıpkı Balyoz'da tutukladığı askerler gibi elleri kelepçeli olarak elinde çantasıyla cezaevine götürülerken görüntülendi.