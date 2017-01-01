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Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi! Kadın çorabının içine doldurulmuş

Atatürk Havalimanı'nda 3 adet valiz içerisinde yapılan sayım ve tespitte, gümrüklenmiş, tül çorap içerisine konulmuş 62 bin 500 adet sülük ele geçirildi

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:35:20 Güncelleme: 16:00:21 İHA

İstanbul  Atatürk Havalimanı'nda, tül çorapların içine yerleştirilmiş 104 bin 206 lira değerinde, 83 kilogram ağırlığında 63 bin 500 adet sülük ele geçirildi. 

İHA'nın haberine göre; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 05 Mayıs 2017 günü saat 11.30 sularında uçakla Bükreş’ten Türkiye’ye giriş yapmak üzere Atatürk Havalimanına gelen ve daha sonra yapılan pasaport kontrolünden geçen şahsın, ‘Gümrüğe tabi eşyam yok’ anlamına gelen Yeşil Hat Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken salon çıkış kapısında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından durdurduğu ve beraberinde getirdiği 3 valizin x-ray cihazına sevk edildiği bildirildi.

TÜL ÇORABIN İÇİNDEN ÇIKTI

X-ray cihazında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizlerin muayene peronlarına alındığı, yapılan kontrolde valizler içerisinde çok miktarda yarı dondurulmuş sülük görüldüğü kaydedildi.



Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nde şahsa ait 3 adet valiz içerisinde yapılan sayım ve tespitte gümrüklenmiş, 104 bin 206 TL değerinde ve brüt 83 kilogram ağırlığında olan, 70 tane tül çorap içerisine konulmuş 62 bin 500 adet sülüğün tespit edildiği ifade edildi.

Şahıs hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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