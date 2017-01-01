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Adana'da düğün konvoyunda PKK gözaltısı

Adana'da düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçasını salladıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:15:01 Güncelleme: 16:24:08 AA

Adana'da devriye gezen polis ekipleri, düğün konvoyunda PKK'yı simgeleyen bez parçasının sallandığını gördü. Konvoyu merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde durduran ekiplerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bez parçasını salladıkları ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı. Polis, bez parçasını çakmakla yaktı.

Düğün sahipleri, gözaltına alınan şüphelilerle akrabalıklarının bulunmadığını, mahalleden konvoya giren çocuklar olduklarını, uyarılarına rağmen bez parçasını salladıklarını ileri sürdü.

"SİZ İZİN VERİYORSUNUZ Kİ YAPILIYOR"

Polis ise düğün sahibine, "Konvoy senin konvoyun. Benim konvoyumda birisi bunu yapamaz. Bu, siz izin veriyorsunuz ki yapılıyor." diyerek tepki gösterdi. Yasalara uyulması konusunda uyarıda bulunan polis, Türk bayrağını göstererek, "Bizim bir tane bayrağımız var. O da orada dalgalanıyor." dedi.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

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