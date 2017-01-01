Cinayet suçundan aranan şahıs gizli bölmede yakalandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. adlı zanlı gizlenmek için odanın altına yaptığı 4 metrekare genişliğinde ve 1.5 metre yükseklikteki gizli bölmede ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte yakalandı. G.D.'ye ait evin bahçesinde ise 162 kök hint keneviri ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın edindiği bilgiye göre; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı köyünde uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması ve uyuşturucunun ele geçirilmesi için belirlenen 2 adrese narko-terör operasyon gerçekleştirildi.

GİZLENMEK İÇİN ODANIN ALTINA YER YAPMIŞ

G.D. isimli kişiye ait adrese düzenlenen operasyonda aramalar sırasında jandarma gizli bölme tespit etti. Tuzak olabilme ihtimaline karşı gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılan detaylı aramalarda cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. 4 metrekare genişliğinde ve 1.5 metre yükseklikteki gizli bölmede ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalandı. G.D.'ye ait evin bahçesinde ekili halde 162 kök hint keneviri ele geçirildi.

BOMBALI SALDIRILARDA KULLANILACAKTI

Gözebaşı köyünde bombalı saldırılarda kullanılacağı belirtilen PKK'lı teröristler tarafından gasbedilmiş yabancı plakalı araç da bulundu. PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yakalanmamak için yabancı plakalı araçla saldırı planladığı belirtildi. Öte yandan Gözebaşı kırsalı Karşıyaka mevkisinde menfez altına gizlenmiş jelikan bidon içerisinde 30 kilo toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Arama faaliyetinde, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan cezası bulunan G.D. isimli şahıs, evinde minderlerin altında 2x2 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde gizli bir bölmede ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalanmıştır. A.G. isimli şahsın evinin bahçesinde ekili vaziyette 162 adet kök kenevir bitkisi tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir araç bulunmuştur. Gözebaşı mülki sınırları içerisinde Karşıyaka mevkiinde menfez altına gizlenmiş halde jelikan bidon içerisinde 30 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeye el konulmuş olup, gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”