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Çorum'da 3.1, 3.5 ve 2.5 büyüklüğünde üç deprem

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.1, 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından 2.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:14:47 Güncelleme: 17:33:56 HABERTURK.COM

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Beyözü köyünde Richter ölçeğine göre saat 16.38'de 3.1, 16.44'de 3.5 ve 17.16'da 2.5 büyüklüklerinde üç deprem meydana geldi.

Yerin 2.3, 5 ve 4.8 kilometre altında meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde bugün saat 16.38, 16.44 ve 17.16'da art arda üç deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

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