DHA'nın haberine göre Fatih'te İsmetpaşa mahallesi, Şekerci sokakta akşam saatlerde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Suriyeli Khalıd Selam (20) kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda silahlı kavgaya müdahaleye etmek isteyen polis memuru A.M durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili Irak uyruklu Ahmed Mofaq Abubaker (29), Fryad Kaka Zyad Sabir Birani (41), Hazar Ali Omar (30) ve Dishad Ahmet (18) ile Afganistan uyruklu Selam Hüseyin (18), Suriye uyruklu D.S. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişi, karşı gruptan biri ile karşılaşıyor. Bu kişi, belinden silahı çıkartarak karşısındaki kişiye ateş ediyor. Ateş açılmasının ardından çıkan çatışmada kaldırımdaki masalarda oturan kişiler etrafa kaçışıyor. Bazılarıda bulundukları yerde yatıyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık bir anda savaş alanına dönüyor.



