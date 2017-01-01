Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münazara Turnuvası Ödül Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fikirlerin rahatça konuşulup tartışılmadığı yerde şiddet devreye girer. Bunun için biz düşünce ve ifade özgürlüğünü, başkalarının da aynı haklara saygı göstermeleri şartıyla sonuna kadar savunduk, destekledik. Son 14 yılda klavyelerin, tabelaların, harflerin, kelimelerin üzerindeki birçok yasağı biz kaldırdık. On yıllardır yazı ve fikir hayatımıza musallat olan tek tipçi, vesayetçi anlayış yerine farklılıkları zenginlik olarak gören, düşüncenin önünü açan bir bakış açısını biz ikame ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "İstanbul Meridyen Open '17 Uluslararası Münazara Turnuvası"nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası bir boyut kazanan bu turnuvanın düzenlenmesinde, bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"İfade özgürlüğünü sadece kendi düşüncelerini ifade edilebilmesi olarak görenlerle elbette anlaşamadık" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz insanı eşref-i mahlukat olarak gören medeniyetin mirasçılarıyız. Biz, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen bu yaklaşımdan hareketle tüm insanlara saygı duyan bir anlayışa mensubuz. Böyle olduğu için de çoğulculuk ve özgürlükçülük konusunda en küçük bir sıkıntımız yok. Ülkemizin ve dünyanın her yerinde tüm farklı inanç, düşünce, meşrep gruplarıyla karşılıklı görüş alışverişimiz olmuştur."

"BİZE HER TÜRLÜ DONANIMA SAHİP BİR GENÇLİK LAZIM"



Bize sorgusuz, sualsiz biat eden cahil bir gençlik değil, neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her türlü donanıma sahip bir gençlik lazım." ifadelerini dile getiren Erdoğan, "15 Temmuz gecesi gördük ki işte bu vasıflara sahip gençlik, gerektiğinde ülkesi ve milleti için, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan canını dahi ortaya koyabilmektedir." şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZ BUNLARA SİNEK OLDUKLARINI GÖSTERMİŞTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin geçtiğimiz 20-30 yıllık beşeri birikimine gözlerini dikenlerin, devşirdikleri kitleye bakarak kendilerini dev aynasında gördükleri anlaşılıyor. Milletimiz 15 Temmuz'daki duruşuyla bunlara dev değil, adeta sinek olduklarını göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.