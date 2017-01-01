Zonguldak Alaplı'da sokak köpekleri ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi’nde bir kişinin zehir iğne ile 6 sokak köpeğini öldürdüğü iddia edildi.



Kent merkezinden geçen Yeni Köprü’nün altında ve çöp koyteynırın içerisinde sokak köpeklerinin öldüğünü görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, veteriner hekim nezaretinde ölen köpekler üzerinde inceleme yaptı.



Vatandaşlar hayvanların zehirli iğne ile dolaşan bir kişi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiler.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, belediye olarak böyle bir uygulamalarının bulunmadığını ve olayı zabıta ekiplerinin araştırdığını söyledi.