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Meteoroloji vatandaşı rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:40:39 Güncelleme: 00:42:32 AA

Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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