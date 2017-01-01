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"Hayalet Şehir" Kayaköy için koruma amaçlı imar planı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bulunan ve yılda 60 bin kişinin ziyaret ettiği ‘Hayalet Şehir: Kayaköy’de, ‘koruma amaçlı imar planı’ uygulanmasına karar verildiği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Kayaköy’ün imara açılmasının söz konusu olmadığını ifade etti

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:56:59 Güncelleme: 02:25:31

Muğla'nın Fethiye İlçesi’nde bulunan, yılda 60 bin kişinin ziyaret ettiği, doğal ve tarihi zenginlikleri iç içe barındıran ‘Hayalet Şehir: Kayaköy’; mimari yapısı, dar sokakları ve tarihi kiliseleriyle ülke turizminde önemli merkezler arasında yer alıyor.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz ve Erdoğan Cankuş'un haberine göre Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, 2017 yılı programında doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Kayaköy’e koruma amaçlı imar planı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Çalık, Kayaköy’de en önemli sorunun imar planı olduğunu belirterek, “2017 programında Kayaköy’ün koruma amaçlı imar planı uygulanmasına karar verildiği bilgisini aldık. İmar planı yapıldıktan sonra çalışmaların önü açılacaktır” dedi.

‘KİLİSELERE RESTORASYON’

Kiliselerle ilgili de özel bir çalışma yapıldığını kaydeden Çalık, “Kiliselerin müstakilen restore edilip halkın hizmetine sunulması gerektiği belirtildi. Kiliselerin kapalı olmasının nedeni, yıkılma ve çökme tehlikesi. Can güvenliğini tehdit ediyordu. Bu konuda da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlükleri arasında proje hazırlanması için görüşmelerin devam ettiği, projelendirileceği ve restore edileceği bilgisini aldık” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 yıl önce Kayaköy’ün imara açılmasıyla ilgili ihale sürecini başlatmıştı. Bakanlık, tepkiler üzerine bu kararından vazgeçmişti. Bakanlık yetkilileri, Kayaköy’ün imara açılmasının söz konusu olmadığını ifade ederek, “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün kültür varlığı bulunan yörelerin korunmasına yönelik yaptığı ‘koruma amaçlı imar planı’, Kayaköy’e de uygulanacak. Bu, Kayaköy’ün imara açılacağı anlamına gelmez” diye konuştu.

‘KORUMA AMAÇLI PLANDA YAPI İZNİ VERİLMEZ’

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise ‘koruma amaçlı imar planı’ ile normal imar planı arasındaki farkı şöyle anlattı: “Koruma amaçlı imar planı demek, tescilli kültür varlıkları bulunan alanlarda yapılacak iş ve işlemlere dair plandır. Asıl hedefi koruma üzerine şekillenmiştir. ‘Yeni bir yapı yapacağız’ yaklaşımı ile değil. Dolayısıyla bu Kültür Bakanlığı tarafından onaylanır. Koruma amaçlı imar planının ana ekseni, oradaki alanın, eserin korunmasına yönelik ana kararların verildiği plandır. Koruma amaçlı imar planında ‘O alanın tamamı korunacaktır, herhangi bir yeni yapılaşma yapılmayacaktır’ dersiniz. Genel olarak orayı imara açıp yüksek yoğunluklu yapı izni verilmesi mümkün değil. İmar planı yapıldıktan sonra koruma kurulu onaylıyor.”

 

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