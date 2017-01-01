"İnsan Güvenliği Radarı" Türkiye'de

AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi Apstec Systems™ ile işbirliğine giderek, tarama ve algılama çözümü olan “İnsan Güvenliği Radarı”nı Türkiye’ye getirdi. Sistem, 9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek IDEF’17 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ilk defa canlı gösterimlerle yetkililere sunulacak.



Günümüzde artan terör olaylarıyla beraber, kentlerdeki kalabalık alanların güvenliği dünyanın her yerinde büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Dünyanın sadece belli alanları değil artık tüm şehirler terör örgütlerinin saldırı hedefinde. Mevcut geleneksel güvenlik önlemlerindeki boşluklar, terörle mücadelede yenilikçi çözümlerin uygulamaya konması ihtiyacını doğuruyor. Müşterilerinin güvenlik ve savunma alanındaki ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler üreten AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi ve dünyaca ünlü Apstec Systems™, gerçekleştirdikleri işbirliğiyle İnsan Güvenliği Radarı (Human Security Radar-HSR®)’nı Türkiye’ye getirdi. Kalabalık alanlardaki güvenliği önemli ölçüde artırarak günümüzün tehditlerine karşı koruyacak olan İnsan Güvenliği Radarı, terörizme karşı verilen mücadeleye de büyük katkı sağlayacak.



İnsan Güvenliği Radarı, korunmasız kalabalık alanların güvenliğini önemli ölçüde arttırma kabiliyetine sahip olan en son teknolojiyi temin etmektedir. Tam otomatik yaya geçiş sistemi, yoğun insan akışında bir gecikmeye neden olmaksızın çevredeki güvenliği genişleten çığır açıcı bir yeniliktir. 2003 yılından beri geliştirilmekte olan teknolojinin olgunluğu, sıra dışı bir şekilde yüksek doğruluk oranı olduğunu kanıtlamış olan birçok başarılı deneyin tamamlanması ve saatte 10 binin üzerinde insanı tarama kapasitesi ile sağladığı benzersiz verim İnsan Güvenliği Radarı’nı – korunmasız kalabalık alanların terör saldırılarına karşı güvenliğini artırarak- modern çağın en önemli güvenlik zorluklarından birisinin eşsiz ve ilgi uyandıran çözümlerinden biri haline getirmektedir.



"DÜNYADAKİ TEK KAPSAMLI ÇÖZÜM"



AKBA Teknoloji Kurucu Ortakları Şirzat Balin ve Osman Aksoy insan güvenliği radarı ile ilgili şunları söyledi:

“2016 Kasım ayında İngiltere’de gerçekleştirilen Güvenlik Fuarı’nda Apstec’i gördüğümüzde, devletimize intihar bomba saldırılarıyla mücadelede yardımcı olacak nihai bir çözüm arayışındaydık. İnsan Güvenliği Radarı’na ait canlı demo gösterisinden o kadar etkilendik ki, Türkiye'de bir ortaklık modeli üzerinde görüşmelere başladık. Apstec’in, canlı bomba algılamasına yönelik benzersiz çözümü, dünyadaki tek kapsamlı çözüm. Bu sistemi Türkiye’ye getirmekteki temel amacımız, ülkemizin karşı karşıya kaldığı ulusal güvenlik tehditlerine kesin bir çözüm üretmek.”

"KALABALIK ALANLARIN GÜVENLİK SEVİYESİ ARTACAK"



Gerçek zamanlı kitlesel toplum taraması ve tehdit algılama teknolojisi konusunda öncü ve yenilikçi kuruluş Apstec Systems Yönetim Kurulu Başkanı David Kellermann AKBA ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti ve ekledi: “Çözümlerimizi Türkiye pazarına ulaştırmak üzere AKBA ile çalıştığımız için büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de devlet, kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarına güvenlik ve savunma çözümleri sunan AKBA, müşterilerinin tam bir çözüm için gereksinim duyduğu yerel servis ve desteği sunacak bilgi, birikim ve kabiliyete sahip bir kuruluş. İnanıyoruz ki, İnsan Güvenliği Radarı ve AKBA’nın yerel satış, kurulum ve servis kabiliyetleri, Türkiye'deki kuruluşların kalabalık alanlarındaki güvenliğini önemli ölçüde arttıracak, işe yarayan çözümler sunacaktır.”