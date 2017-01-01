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Eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den gözaltına alındı

Ahmet Tevfik Uzun, 24. dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapıyordu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:19:22 Güncelleme: 10:02:18 AA

Mersin'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı çıkarılan 24. Dönem Milletvekili Uzun'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

AHMET TEVFİK UZUN KİMDİR?

Ahmet Tevfik Uzun 15 Haziran 1968'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Ayşe'dir.

Eczacı'dır ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirmiştir. Bir süre boyunca serbest eczacı olarak çalışan Ahmet Tevfik Uzun, aynı zamanda bir dönem Mersin İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen Uzun, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 16 dakika önce
    özel hastane raporuyla kavurmacı serbest olduktan sonra hiçbir şeyin inandırıcılığı kalmadı uyku apnesi varmış..
  • Misafir 31 dakika önce
    müflis esnaf gibi eski defterleri karıştırmasınlar halen daha Meclis'te olanlara dokunsunlar...
  • Misafir 35 dakika önce
    nedense eskiler alınıyor şu anda hiçmi yok ?
  • Misafir 36 dakika önce
    baban bile olsa acimiyacan vatan hayinerini Allah yok etsin
  • Misafir 38 dakika önce
    siyasete de mi girmiş fetö
  • Misafir 39 dakika önce
    şimdikilere ne oldu
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