Mersin'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı çıkarılan 24. Dönem Milletvekili Uzun'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

AHMET TEVFİK UZUN KİMDİR?

Ahmet Tevfik Uzun 15 Haziran 1968'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Ayşe'dir.

Eczacı'dır ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirmiştir. Bir süre boyunca serbest eczacı olarak çalışan Ahmet Tevfik Uzun, aynı zamanda bir dönem Mersin İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen Uzun, evli ve 4 çocuk babasıdır.