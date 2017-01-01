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Diyarbakır'da 16 mahallede sokağa çıkma yasağı

Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 mahallede, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasaklandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:32:26 Güncelleme: 09:49:06 AA

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Lice ilçesine bağlı Abalı, Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Ecemiş, Daralan ve Duruköy, Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunlar, Yukarıturalı, Kalaba, Topçular, Akçayurt ve Kaledibi mahallelerinde saat 05.00ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

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