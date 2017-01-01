ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Kız çocuklarına fuhuş yaptıran çete lideri Adana'da yakalandı

Çete lideri kadın kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Yeter çekmeyin" diye tepki gösterip tehdit etti

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:54:38 Güncelleme: 10:26:03 İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde organize suç örgütü kurup yöneterek 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaktan 20 yıl hapis cezası alan çete lideri kadın Adana'da yakalandı.

İHA'nın haberine göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 Aralık 2007 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gülmelda S. (40) kurduğu organize suç örgütüyle yaşları 18'inden küçük 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaya başladı. Kız çocuklarını 100 lira karşılığında pazarlayan çete üyeleri ile fuhuş yapmak isteyen K.A. para konusunda tartıştı. Çete üyeleri K.A.'yı bacağından vurdu. Yaralanan adamın şikayeti üzerine harekete geçen polis çeteyi çökertti.

Çete lideri Gülmelda S. ve beraberindeki 8 kişi hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde 'organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'silahlı yaralama', 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarında dava açıldı. Tutuklu yargılanan Gülmelda S., bir süre sonra Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanarak tutuksuz yargılanmaya başlandı.

TESLİM OLMADI

Mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Gülmelda S., teslim olmayarak firari yaşamaya başladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlü kadını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, firari hükümlünün Sümer Mahallesi'nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Yapılan operasyonda yakalanan çete lideri S., Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Çete lideri kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını da "Yeter çekmeyin" diye tepki gösterip tehdit etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 16 dakika önce
    daha haberi okumadan "kesin adanayla bağlantılıdır" dedim:) haklı çıktım :) yine ADANA
  • Misafir 16 dakika önce
    yine adana
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da düğün konvoyunda PKK gözaltısı
GÜNDEM

Düğün konvoyunda PKK gözaltısı
Büyü bozma bahanesiyle öğretmenle evlendi, ablasıyla sevgili oldu
GÜNDEM

Büyü bozma bahanesiyle öğretmenle evlendi, ablasıyla ...
Adana'da kayınpederini vuran genç pompalı tüfekle intihar etti
GÜNDEM

Kayınpederini vurduktan sonra intihar etti
Adana'da katliam yapan Denizhan Dener toprağa verildi
GÜNDEM

Cenazeyi tek başına aldı
Kırmızı ışıkta birdirbir oynadılar
GÜNDEM

Işıklara gelen sürücüler şoke oldu!
Adana'daki sahte estetik uzmanı kuaför, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi
GÜNDEM

Dudak silikonu faciasında flaş gelişme! O kuaför meğerse. ...
Eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Hava durumu 08.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!
Çorum'da yolcu otobüsü devrildi
GÜNDEM

ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Emniyet, ülke genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi
GÜNDEM

TÜRKİYE GENELİNDE NARKOTİK OPERASYONU
Kız çocuklarına fuhuş yaptıran çete lideri Adana'da yakalandı
GÜNDEM

YAPTIKLARI MİDE BULANDIRDI, "YETER ÇEKMEYİN" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (8 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 8 MAYIS GÜNLÜĞÜ