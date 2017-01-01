İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz aylarda bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızlarından biri, elinde yastıkla girdiği apartmandan 12 çift ayakkabıyı koli ve çöp poşetinin içerisine doldurarak çaldı. Apartman sakinlerinin isyan ettiği hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay saat 04.30 sıralarında Kağıthane Merkezi Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her 2 giriş kapısında da şifre düzeneği olan binaya gelen 2 hırsız, ellerindeki tornavidayla giriş kapılarının kilitlerini kırdı. Ellerinde koli ve çöp poşetleriyle içeriye giren hırsızlar, 6 katı tek tek dolaşarak toplamda 12 çift ayakkabı çaldı.

YASTIKLA GELİP KOLİ VE POŞETLERE AYAKKABILARI DOLDURDULAR

Hırsızlar, kolilere ve poşetlere doldurdukları ayakkabıları sırtlarına yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlardan bir tanesinin apartmana yastıkla girmesi şaşkınlık yaratırken tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"AYAKKABILARDAN VAZGEÇTİK, KAPILARI KURTARMAK İSTİYORUZ"

Apartman görevlisi Cemil Tombul, "Sabah saatlerinde hırsız yastıkla geliyor ve 2 kişi binaya giriyor. Birisi üst kattan diğeri de alt kattan giriyor. Sonra ayakkabıları alıp çıkıyorlar. Alt kattaki ayakkabıları çöp poşetine, üst kattaki de ayakkabıları kolinin içine dolduruyor. Hırsızlardan birinin elinde yastık ama neden yanında getirdi onu bilmiyorum. İlginç bir soygun, daha önce de bu binada hırsızlık yaşandı. Binanın kollarına ve kilitlerine zarar veriyorlar. Olaydan sonra yeniden kilitleri değiştirdik. Bıçak gibi bir şeyler kapıyı esnetip içeriye giriyorlar. Biz ayakkabılardan vazgeçtik, kapıları kurtarmak istiyoruz. Hırsızlar resmen buraya dadandı. Hemen hemen 12 çift ayakkabı çalındı. Apartman sakinleri şikayetçi olalım diyorlar. Çünkü artık onlarda bıktı. Hırsızlar artık bunu yapmasınlar, emniyet de bunun peşine düşsün. Yoksa ben suçlu duruma düşüyorum. Burada millet ile tartışıyorum. Burada 42 kişi yaşıyor" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.