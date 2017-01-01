ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
yastıklı hırsız
GÜNDEM

Yastıklı hırsız apartmandan 12 çift ayakkabı çaldı

İstanbul'da bir hırsız elinde yastıkla girdiği apartmandan kolinin içerisine doldurduğu 12 çift ayakkabıyı çaldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:09:58 Güncelleme: 11:16:16 İHA

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz aylarda bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızlarından biri, elinde yastıkla girdiği apartmandan 12 çift ayakkabıyı koli ve çöp poşetinin içerisine doldurarak çaldı. Apartman sakinlerinin isyan ettiği hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay saat 04.30 sıralarında Kağıthane Merkezi Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her 2 giriş kapısında da şifre düzeneği olan binaya gelen 2 hırsız, ellerindeki tornavidayla giriş kapılarının kilitlerini kırdı. Ellerinde koli ve çöp poşetleriyle içeriye giren hırsızlar, 6 katı tek tek dolaşarak toplamda 12 çift ayakkabı çaldı.

YASTIKLA GELİP KOLİ VE POŞETLERE AYAKKABILARI DOLDURDULAR

Hırsızlar, kolilere ve poşetlere doldurdukları ayakkabıları sırtlarına yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlardan bir tanesinin apartmana yastıkla girmesi şaşkınlık yaratırken tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"AYAKKABILARDAN VAZGEÇTİK, KAPILARI KURTARMAK İSTİYORUZ"

Apartman görevlisi Cemil Tombul, "Sabah saatlerinde hırsız yastıkla geliyor ve 2 kişi binaya giriyor. Birisi üst kattan diğeri de alt kattan giriyor. Sonra ayakkabıları alıp çıkıyorlar. Alt kattaki ayakkabıları çöp poşetine, üst kattaki de ayakkabıları kolinin içine dolduruyor. Hırsızlardan birinin elinde yastık ama neden yanında getirdi onu bilmiyorum. İlginç bir soygun, daha önce de bu binada hırsızlık yaşandı. Binanın kollarına ve kilitlerine zarar veriyorlar. Olaydan sonra yeniden kilitleri değiştirdik. Bıçak gibi bir şeyler kapıyı esnetip içeriye giriyorlar. Biz ayakkabılardan vazgeçtik, kapıları kurtarmak istiyoruz. Hırsızlar resmen buraya dadandı. Hemen hemen 12 çift ayakkabı çalındı. Apartman sakinleri şikayetçi olalım diyorlar. Çünkü artık onlarda bıktı. Hırsızlar artık bunu yapmasınlar, emniyet de bunun peşine düşsün. Yoksa ben suçlu duruma düşüyorum. Burada millet ile tartışıyorum. Burada 42 kişi yaşıyor" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Emniyet, ülke genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi
GÜNDEM

Türkiye genelinde narkotik operasyonu
Kağıthane'de beton pompası binaya çarptı
GÜNDEM

Beton pompası binaya çarptı
İstanbul'da sağanak yağış
GÜNDEM

İstanbul'da bu gece!
Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği
GÜNDEM

Gerilimtepe!
İstanbul'u sel aldı!
GÜNDEM

İstanbul'u sel aldı!
İstanbul'da kapalı yollar (6 - 7 Mayıs 2017)
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! Haftasonu bu yollar kapalı
AK Parti'de kişisel gelişim eğitimi
GÜNDEM

AK PARTİ'DE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
Bursa'da restoranda dehşet anları
GÜNDEM

RESTORANDA DEHŞET ANLARI! BİR ANDA DALDI
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SON 1 HAFTADA 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Gayrettepe metro durağında bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı
GÜNDEM

METRODA FECİ OLAY! ÇOCUĞUN BACAĞI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞTI
Esenyurt'ta penaltı kahramanı gencin ölümünde polise müebbet hapis istendi
GÜNDEM

'PENALTI KAHRAMANI' POLİS KURŞUNUYLA ÖLMÜŞTÜ! İŞTE İSTENEN CEZA
Silvan'da uçaksavar silahı ele geçirildi
GÜNDEM

SİLVAN'DA UÇAKSAVAR SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ