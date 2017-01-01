POMEM tarafından yapılan 10 bin polis alımı için adaylar başvurularını yapmış ve sonuçlar için bekleyişe geçmişti. Binlerce kişinin polis olmak için başvuru yaptığı başvuruların sonuçları için vatandaşlar gözünü POMEM'e dikti. Peki 10 bin polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 BİN POLİS ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mayıs Pazartesi itibariyle 10 bin polis alımı için başvurusunu yapmış olan polis adayları sonuçlar için bekleyişe devam ediyor. Başvurular 28 Nisan 2017 tarihinde sonlanmış ve adaylar başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih için beklemeye başlamıştı.

Şu an resmi olarak POMEM başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi olmasa da geçmiş dönemlerdeki alımlara bakıldığında başvuru sonuçlarının bir ay içinde açıklandığı görülmektedir. Tahmini olarak 2017 yılında polis alımı başvuru sonuçları yakın bir tarihte açıklanacak.

POMEM ALIM ŞARTLARI

● Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

● 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

● 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

● Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için KPSS lisans P3 puan türünden en az 48 puan almış olmak.

● Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.