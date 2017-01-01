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AK Parti'de kişisel gelişim eğitimi

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı'nca, parti ve Meclis personelinin vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmesini sağlamak adına kişisel gelişim eğitimi verilecek

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:41:10 Güncelleme: 11:43:55 AA

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın görüşlerine yer verildi.

Hotar, etkili iletişim kullanıldığında bireylerin birbirleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasının daha kolay olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Toplumu meydana getiren bireylerin iyi ilişki kurma konusundaki ilkeleri, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran unsurları bilmelerine ve yaşamlarında uygun zaman ve yerde kullanmalarına bağlıdır. Ar-Ge Başkanlığı olarak personelimizi kişisel gelişim konusunda daha iyi bir yere taşımak adına yeni bir eğitim programı düzenlemiş bulunmaktayız."

PROGRAMIN HEDEFİ

Bu program ile AK Parti ve Meclis personelinin, vatandaşlara daha etkin şekilde yardımcı olmalarını hedeflediklerini kaydeden Hotar, aynı zamanda ülkenin daha hızlı gelişmesi ve kalkınması için toplumsal iletişimi artıracak, bireyler arasında oluşabilecek gerginlik ve çatışmaları en aza indirgeyecek, zaman kayıplarında da aynı doğrultuda azalma sağlayacak bir eğitim portalı hazırladıklarını bildirdi.

DERS KONULARI

Hotar açıklamada, eğitim programının 8-13 Mayıs tarihlerinde alanında uzman eğitmenler tarafından verileceğini belirterek, "Program, mikro ifadeler, protokol yönetimi, nezaket kuralları, hafıza teknikleri, etkili iletişim ve beden dili, resmi yazışma teknikleri, kurum kültürü ve çalışanlarda aidiyet duygusunu geliştirme konusundaki derslerden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'de kişisel gelişim eğitimi
GÜNDEM

AK PARTİ'DE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ