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Siirt'te 8 askerin şehit olduğu saldırının failleri yakalandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının faili olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:31:14 Güncelleme: 12:36:19 İHA

Siirt'in Şirvan ilçesinde 19 Ağustos 2015'te, 8 askerin şehit olduğu bombalı saldırının failleri olduğu belirlenen 7 şüpheli operasyon sonucunda yakalandı. 

İHA'nın haberine göre; Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Baykan ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım yataklık eden şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında bölücü terör örgütünün 19 Ağustos 2015'te Şirvan ilçesi Üçyol mevkiinde el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması ile Kobra aracında bulunan 8 askerin şehit edilmesi, 8 Temmuz 2015'te kent merkezinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait 5 iş makinesinin yakılması olaylarının failleri olduğu tespit edilen 7 şüpheli yakalanmıştır. 25 Nisan 2017'de haklarında işlem yapılan şüpheliler, 5 Mayıs'ta mahkemeye sevk edilmiştir. 6 şüpheli şahıs tutuklanarak Siirt Cezaevi'ne teslim edilmiştir. Bir şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

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