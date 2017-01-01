CHP'den parti içi tartışmalar için açıklama

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, tüm parti tabanının, CHP'nin, basın önünde tartışılmasını istemediğini belirterek, "Önemli olan bütün arkadaşlarımızın bu süreçte medya önünde CHP'yi tartıştırmamalarıdır." dedi.

Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, Gül'e başsağlığı, babasına Allah'tan rahmet diledi.

YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Moldova dönüşü uçakta, referandumda alınan sonuçla inandığı bir görevi tamamlamış olmanın huzurunu yaşadığını söylediğini anımsatan Levent Gök, makama seçilen kişinin, bu makama son veren bir anlayışı nasıl huzurla yerine getirdiğini anlamakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Başbakan Yıldırım'ın, daha ilk günden beri kendisine yönelik yakıştırmaları tamamıyla hak eden bir tutum sergilediğini savunan Gök, "Kendisine çakma başbakan demiştik. Sayın Yıldırım bu sözümüzü bize doğrulatmıştır. Ona bin Ali dendiği zaman binmiş, in Ali dediklerinde inmiştir. Büyük bir zaafiyet göstergesidir." diye konuştu.

Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiri dahilinde söz söyleyenlerin bile tutuklandığı bir dönemden geçerken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e birtakım özel televizyon kanallarında ağır saldırılar yapıldığını, iktidarın, cumhurbaşkanının ve savcıların buna seyirci kalmasını ibretle izlediklerini bildirdi.

"RTÜK VE BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Levent Gök, "Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda söyleyecek tek sözünüz yok mu? Bu tablo, bilinçli olarak iktidarın da dayattığı Atatürk'ü toplumun gönlünde itibarsız kılma projesinin bir parçasıdır. RTÜK ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Sayın Numan Kurtulmuş, evlilik programlarından bahsediyorsunuz. Buyurun bakalım bu program konusunda ne diyorsun?" diye konuştu.

CHP'li Gök, 6 Mayıs 2017 tarihli Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın derhal geri çekmesi gerektiğini vurgulayarak, çocukların korumasız alana terk edilebileceğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen basında yer alan "Saray tarafından düğmeye basıldı" açıklamasının sorulması üzerine Gök, CHP'nin, bütün yetkili kurullarının toplanarak, referandum sonrasını değerlendirdiğini anımsattı.

"CHP'Yİ KARIŞTIRMAYA DÖNÜK"

Devlet olanakları karşısında alınan sonucun ne denli önemli olduğunu bildiklerini aktaran Gök, CHP logosunu, afişlerini, bayrağını öne çıkarmadan gerçekleştirdikleri kampanyada, herkesin CHP'nin ne denli başarılı kampanya yürüttüğünü gördüğünü anlattı.

Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havuz medyasında CHP'ye dönük birtakım haberlerin artırılarak haber yapılmasıyla CHP'de bir şeyler yaratılmak istendiği muhakkaktır. Bu CHP'nin içinde, kendi yetkili kurullarında çözebileceği sorunlar, havuz medyası tarafından devasa hale getirilmek suretiyle, 'CHP'de bir şeyler oluyor' algısı yaratılmak isteniyor. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan indirildiği o darbe günü, Davutoğlu'nun başbakanlıktan indirilişini görmeyen havuz medyasının CHP'ye olan ilgisini biliyoruz. Bu ilgi, CHP'yi karıştırmağa dönüktür, CHP'de bir şeyler oluyor demeye dönüktür. Bunun içinde iktidarın da üst çevrelerin de parmağı ve talimatı olduğunu biliyoruz. Bu büyük dev parti, ayak oyunlarıyla işgal edilecek, gündemi işgal edilecek, sarsılacak bir parti değildir. Havuz medyasının bu anlayışının, CHP'yi karıştırmaya dönük olduğunu bilen anlaşıyla, onu bertaraf edecek çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde göstermek suretiyle kararlı şekilde yola devam edeceğiz."

"HERKES, GENEL BAŞKANIMIZA ANINDA ULAŞABİLECEK YAKINLIKTADIR"

Bütün partilerde, MHP'de, iktidar partisinde de bu tür tartışmaların yapıldığına işaret eden Gök, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önemli olan bütün arkadaşlarımızın bu süreçte medya önünde CHP'yi tartıştırmamalarıdır. Sadece Genel Başkanımız değil, tüm parti tabanı CHP'nin, basın önünde tartışılmasını istemiyor. Söyleyecek sözü olan herkes, Genel Başkanımıza anında ulaşabilecek yakınlıktadır. Söyleyecek sözü olan herkesin, milletvekilleri, PM, parti yönetimi, belediye başkanlarımızın söyleyecekleri platformlar vardır. Genel Başkanımız, her türlü toplantıda, bütün eleştirileri dinliyor. Ama CHP'nin kamuoyunda tartışılmasına fırsat verilmemesi önemli bir parti sorumluluğudur."

Levent Gök, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiklerini bildirdi.

CHP Parti Sözcülüğü'nden ayrılan Selin Sayek Böke'nin, değerli bir siyasetçi, akademisyen olduğunu anlatan Gök, Böke'den çok yararlandıklarını, görevi bırakmasından büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.