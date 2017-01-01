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Rize'de fuhuş operasyonu

Baskında 28'i yabancı uyruklu 30 kadın ile aralarında otel işletmecisi ve çalışanlarının da yer aldığı 44 kişi gözaltına alındı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:13:47 Güncelleme: 14:35:53 DHA

Rize'nin Ardeşen İlçesi'nde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 30'u kadın 44 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan 2'sinde HIV, 3'ünde de hepatit virüsü tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ardeşen İlçesi'nde bir otele baskın düzenledi. Baskında 28'i yabancı uyruklu 30 kadın ile aralarında otel işletmecisi ve çalışanlarının da yer aldığı 44 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadınların 2'sinde HIV, 3'ünde ise hepatiti virüsüne rastlandı. Yabancı uyruklu kadınlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığı ile sınır dışı edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan otel sahibi K.Y. ile mesul Müdürü A.B. ve resepsiyon görevlileri E.K. ve B.K. hakkında, `fuhuşa yer temin etmek ve aracılık´ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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