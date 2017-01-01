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Zonguldak'ta bulunan ölü yunus balıklarının sayısı artıyor

İlçede art arda yaşanan yunus ölümlerinin nedeni gizemini halen koruyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:30:29 Güncelleme: 14:53:03 İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki limanda üç ölü yunus balığı bulundu. İlçedeki balık ölümlerinin nedeni henüz netlik kazanmadı.

İHA'nın haberine göre, yaklaşık bir aydır barınak içinde yüzen ve vatandaşların ilgi odağı olan yunuslardan üçü daha öldü. İlçede daha önce de yunus balığı ölüsü bulunduğunu belirten Timur Arslan, 10 tane yunus balığının 2 hafta önce barınağın içinde yüzdüğünü anlattı.

Arslan, "2 hafta önce yolunu şaşıran yunus balıklarının barınağın içine girdiğini gördük. Bu yunuslardan 2 tanesi ölmüş ve karaya vurmuştu. Yunuslar denize açılmak istiyordu ama barınağın ağzı çok sığ olduğu için çıkış yapamadılar. Bugün ise 3 yunus balığının daha öldüğünü gördük. Burada hala 5 tane daha yunus balığı olduğunu tahmin ediyoruz. Karadeniz'e çıkamadıkları için sürekli yunus balığı ölümleri meydana geliyor. Bu konu basına yansıdığı halde şu ana kadar çevrecilerden incelemeye gelen olmadı. Yoksa hepsi burada ölecekler" diye konuştu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 4 dakika önce
    Balıkçıların işi olabilir.
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