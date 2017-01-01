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Bağcılar'da kablo hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu

Alev alan telefon şebeke kutusu ve yeraltı kablo hattının patlamalar olan bölümü söndürülerek yangın kontrol altına alındı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:57:17 Güncelleme: 16:34:41 İHA

Bağcılar'da, Mahmutbey Metro İstasyonu'na çok yakın bir noktadaki telefon kablo hattında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu.

İHA'nın haberine göre, Bağcılar'da bulunan ve yapım çalışmaları devam eden Mahmutbey Metro İstasyonu'nun şantiye alanıyla kesişen İnönü Caddesi üzerindeki bir telefon şebeke kutusundan çıkan dumanlar vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisin çevreyi güvenlik şeridi ile kapatmasının hemen ardından yeraltı kablo hattında patlamalar meydana geldi. Şiddetli patlamalar çevrede bulunan vatandaşlarda paniğe neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülere de yansıdı.

Yangının ve patlamaların doğalgaz hattına sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Polis ve itfaiyenin ardından elektrik ekiplerinin katılmasıyla devam eden çalışmalarda, alev alan telefon şebeke kutusu söndürülürken, yeraltı kablo hattının patlamalar olan bölümü de söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

"HERKES PANİK HALİNDEYDİ"

Olay yerini gören bir noktada bulunan ve patlamalara şahit olan Bayram Ünal isimli vatandaş, o anları anlatarak, "Elektrik kablo hattında bir sorun oldu. Büyük bir patlama oldu önce. Kısa sürede itfaiye ekibi geldi buraya. Çok çabuk da söndürdüler zaten, müdahale ettiler. Kimseye herhangi bir bilgi verilmiyor burada. İlk önce yol kenarındaki şebeke kutusunda patlama oldu, sonra da yeraltında patlamalar oldu. 6-7 patlama gördük. Herkes panik halindeydi, polis bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı" dedi.

GÜVENLİK ŞERİDİNİN ALTINDAN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, yangın ve patlamalar meydana gelen kablo hattındaki elektrik akımının kesilip yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından, emniyet şeridinin altından geçerek kapalı yolları kullanmak isteyen sürücüler oldu. Trafik yoğunluğuna neden olan çalışmaların olduğu kavşağa gelen bir kamyonet sürücüsü, aracıyla hareket halindeyken emniyet şeridinin altından geçmeye çalıştı. Emniyet kurallarını çiğnerken emniyet şeridine takılan sürücü ilginç bir görüntü oluşturdu.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    bağcılar şaşırmayın :)
  • Misafir 1 saat önce
    BAGCILAR CANDIR GERISI HEYACANDIR
  • Misafir 1 saat önce
    Adı çıkmış semtin ama 1.5 milyona daire satıyorlar.
  • Misafir 1 saat önce
    WELCOME TO BAĞCILAR :D
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