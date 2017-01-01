Adana'da horoz dövüşü vahşeti

Adana'da horoz dövüştürülen kahveye yapılan baskında, vücutları yara içerisinde 30 hayvan bulundu. Kahvede arama yapan polis, 'arena' adı verilen dövüş alanına bırakılan horozların rakibinden kaçmasını önlemek için kesilen kanatlarını da çöpte bulundu.



DHA'nın haberine göre, merkez Yüreğir İlçesi'nin Seyhan Mahallesi'nde bir kahvede horoz dövüştürülüp, bahis oynatıldığı bilgisini alan Ahlak Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Müşteri gibi kahveye giren polis, cep telefonları ile yapılan kaçak bahis ve hayvan şiddetini görüntüledikten sonra operasyon düzenledi. Kahvede kafesler içerisinde tutulan ve dövüş için sırasını bekleyen 30 horoz ele geçirildi. Kahvenin ortasında dövüş alanı olarak kullanılan arenada ise kavga etmekten vücutları yara bere içerisinde olan 2 horoza el koyan ekipler, hayvanların dövüş sırasında kaçmasını önlemek kesilen kanatlarını da çöpte buldu.

45 KİŞİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM



Kahvede arama yapan polis ekipleri, horozların kilo kilolarını belirlemek için kullanılan 1 terazi, hayvanların gagasını keskinleştirmek için kullanılan 2 zımpara, sargı bezleri, pamuk ve makas ele geçirdi. Dövüştürülen yaralı horozlar kutulara yerleştirilerek tedavi için veterinere götürülürken, kahvede bulunan 45 kişi hakkında idari işlem yapıldı.