Ergenekon hakimlerine 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ergenekon davasının görüldüğü, kapatılan özel yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese ile üye hakim Hüsnü Çalmuk hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Özese ile Çalmuk hakkında, FETÖ üyeliği suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Cumhuriyet Savcısı Gültekin Topsakal tarafından Özese ile Çalmuk hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianame, Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından onaylanarak gönderildiği 24 ve 13. ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.

"GÜLEN'İN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA TAM BİR İTAATLE..."

İddianamede, sanık eski hakimlerin "FETÖ elebaşı Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle ‘yargının kararı' veya ‘takdir' kılıfı altında hareket ettiği, süreçte birçok hukuksuzluğa imza attığı, birçok kişinin mağduriyetine sebebiyet verdiği" ileri sürüldü.

İddianamede, Özese ve Çalmuk hakkında, Ergenekon davası sürecindeki usulsüzlüklerle ilgili olarak yapılan şikayetler hakkındaki inceleme ve soruşturmaya HSYK Başmüfettişliği'nce devam edildiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen hakim Hasan Hüseyin Özese ile Hüsnü Çalmuk, FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı.