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Samsun'da kayınvalide ve kayınbiraderini öldüren damat gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı kaynanasını ve kayınbiraderini öldürdü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:43:55 Güncelleme: 16:45:54 DHA

Samsun'da iddiaya göre 26 yaşındaki Ahmet E., 20 gün önce 18 yaşındaki Nebile E.'yi kaçırdı. Çift daha sonra resmi nikah yaparak evlendi. Ahmet E.'nin bu olaydan sonra eşinin ailesiyle arası açıldı. Ahmet E. kayınvalidesi Türkan Zonturlu'ya barışmak için haber gönderdi, ancak isteği reddedildi. İki gün önce İlkadım Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı'nda karşılaşan Ahmet E. ile kayınbiraderi Uğur Dirin arasında bu konuda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine saldırdı.

VÜCUDUNA 10 MERMİ İSABET ETTİ

Dün akşam saatlerinde eşi Nebile E.'yi yanına alan Ahmet E. kayınvalidesinin İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinin gitti. Evde çıkan tartışma sonucu Ahmet E., üzerindeki ruhsatsız tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu vücuduna 10 mermi isabet eden Türkan Zonturlu ile o sırada evde bulunan oğlu Onur Dirin vücuduna isabet eden 4 mermiyle ağır yaralandı. Şüpheli ve karısı olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlu öldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cinayet şüphelisi ile olay sırasında yanında olan eşini yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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