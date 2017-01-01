Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'nda konuştu. Mescid-i Aksa'nın önemine değinen Erdoğan, İsrail'in ezan yasağı tasarısını da eleştirdi.

Hamas'ın yeni siyaset belgesini değerlendiren Erdoğan "Hamas'ın siyaset belgesini hem Filistin davasında, hem de El Fetih-Hamas arasındaki mutabakat döneminde atılmış önemli bir belge olarak görüyorum" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KUDÜS'E TAŞINMASI TARTIŞMASI

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına ilişkin tartışmaları için Erdoğan "Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarının kendisi dahi son derece yanlıştır, kesinlikle gündemden düşmelidir. Bu konuda gerekli uyarıları, en üst düzeyde yaptık, yapıyoruz. Bu mesele bazılarına basit bir tabela değişikliği gibi gelebilir. O kadar basit değil. Böyle düşünenler, kutsal topraklardaki dengenin ne kadar hassas olduğunu, değil bir tabelayı bir taşı dahi yerinden oynatmanın ne denli büyük etkileri olacağını görmezden geliyorlar." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İşgale ve zulme meydan okuyarak, "yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin" diyen şairin mısralarına can veren Filistin'in cesur kadınlarının, cesur erkeklerinin alınlarından öpüyorum. Kimi öz yurdundan uzaklarda yaşamaya mecbur bırakılmış, 8 milyon Filistinli kardeşime selamlarımı, dualarımı gönderiyorum."

"KUDÜS AŞKTIR, KUDÜS HASRETTİR"

"Burada bir inceliği de vurgulamak istiyorum. Biz, Mescid-i Aksa dediğimiz zaman orada onu Harem-i Şerif olarak ifade etmeyi eksik buluyoruz. Hepsi onun içindedir. Bunun bir defa böyle bilinmesini istiyorum. Kimse kimseyi aldatmasın. Bunun mücadelesini bütünüyle bu şekilde veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Kudüs 3 semavi din için de kutsal şehirdir. "Kadim surlar içinde yürüyorum, Kudüs'te. Bir zaman diliminden diğerine" dizeleri ile Kudüs'ün bu vasfını çok güzel anlatır. Kudüs'te zaman bizim bildiğimiz vakitlere göre değil, kendi mecrasında akar. Kudüs aşktır, Kudüs hasrettir. Peygamberler şehri olan Kudüs tüm Müslümanlarım haremi izzeti ve namusudur."

"BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR VAKIF MEDENİYETİDİR"

"Haçlı sefelerinden beri, Kudüs, maalesef o günlerden beri huzur yüzü görmedi göremedi. Bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Vakıflar binlerce yıllık toplum hayatımızın da kilit taşıdır. Ayakta kalabilmemizde vakıf geleneğimizin çok büyük katkısı vardır. Vakıf müessesesinden en fazla istifade edilen yer, hiç kuşkusuz ki; Kudüs'tür. Suriye'de de öyleydi, ama şimdi Suriye, bütün o vakıf eserler yer ile yeksan oluyor."

"KUDÜS'ÜN YAHUDİ HALKI ANCAK FETİHTEN SONRA KUDÜS'E GERİ DÖNEBİLMİŞTİR"

"Haçlı seferlerinde kılıçtan geçirilen Kudüs'ün Yahudi halkı, ancak fetihten sonra Kudüs'e geri dönebilmiştir. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. İşgal altındaki Kudüs'ün gençleri, yaşlıları, engellileri için vakıflar belki de en önemli sığınaktır. Devletimizin arşivlerinde, Osmanlı döneminde varolan tüm vakıflar, arazileri, gelirleri ve giderleri ile tek tek kayıtlıdır."

"MİLLETİME ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

"Müslümanlar olarak Kudüs'ü sık sık ziyaret etmeliyiz. İstatistiklere baktığımızda eksiğimizi görüyorum. Müslüman ülkeler arasında en fazla Türkiye'den ziyaretçi gitmiş ama havaya gitmeyelim, giden ziyaretçi 26 binde kalmıştır. Milletime çağrıda bulunuyorum. Yüzbinler neden Türkiye'den Mescid-i Aksa'yı ziyarete gitmesin. Hiç bahane yok gitmeliyiz."

"ÇÖZÜMÜN YEGANE YOLU, BAĞIMSIZ VE EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASIDIR"

"İsrail hukuk tanımazlığını ısrarla sürdürüyor. Kudüs'ü Müslümansız yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. İsrail hükümetinin mevcut uygulamalarının, eskiden Amerika'da yakın zamana kadar siyahilere uygulanan uygulamalardan ne farkı var. İsrail yönetiminin bu gücü nereden geliyor? Çünkü katliamların karşılıksız kalacağını biliyor. Sahilde top oynarken İsrail bombaları ile parçalanan çocuk bedenlerinin hesabının kendilerinden sorulmayacağını çok iyi biliyor. Cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır. Çözümün yegane yolu, sınırları 1967 öncesi çevrili olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır."

EZAN YASAĞI TASARISI

"Ezan, bir çağrıdır. Sadece Müslümanlara değil. Camilerde sabah ezanlarının okunmasını yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısı halen, İsrail parlamentosunda bekliyor. Bize her fırsatta din ve vicdan özgürlüğünden dem vuranların sessiz kalarak bu adımı onaylaması ise ibretliktir. Kudüs semalarından ezanın susturulmasına inşallah izin vermeyeceğiz. İnancınıza güveniyorsanız, inanç hürriyetinden niye korkuyorsunuz? Biz inancımıza güveniyoruz. Ben şu anda İsrail'in yöneticilerine de bunu hatırlatıyorum. İnancınıza güveniyorsanız, bizim ezan seslerimizden niye korkuyorsunuz? Bizim bu noktada ülkemizde yaşayan Musevi vatandaşlarımıza yönelik bir olumsuz tavır takınma yok."

"AKLIMA CEZAEVİNDE ARKADAŞIMIN EZAN OKUMASI GELDİ"

Aklıma cezaevinde arkadaşımın ezan okuması geldi. O da bizi ezan okuyarak kaldırıyordu. Bu konudaki net tavrımızı doğrudan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e de ifade ettim, 'bu doğru değil' dedim.

HAMAS'IN SİYASET BELGESİ

"Hamas'ın siyaset belgesini hem Filistin davasında, hem de El Fetih-Hamas arasındaki mutabakat döneminde atılmış önemli bir belge olarak görüyorum. Bundan sonra Filistin'in hak ve özgürlük mücadelesi daha da yükselecektir."

"VAKIF MEDENİYETİ-KUDÜS" TEMASI

Vakıf Haftası etkinlikleri İstanbul'da 08-14 Mayıs tarihleri arasında "Vakıf Medeniyeti- Kudüs" temasıyla kutlanıyor. Kutlamalara Taksim Atatürk Anıtı'na çelenkler konulmasıyla başlanıldı. Mehteran takımı da izleyenlere mehter ziyafeti sundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 34'ncüsü kutlanılan "Vakıf Haftası" Kudüs temalı olarak kutlanıyor. İstanbul'da sabah saat 10.30 başlayan törende, İstanbul 1. ve 2. Bölge Müdürlükleri ile çeşitli vakıflar Taksim Atatürk Anıtı'na çelenkler koydu.

Kutlama çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mehteran takımı Taksim Meydanı'nda mehter ziyafeti verdi. Meydanda bulunan vatandaşlar büyük bir ilgiyle mehter konserini izledi.

KUDÜS 3 DİN İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Bu yılki Vakıf Haftası etkinliğimizi "Kudüs" temalı olarak işliyoruz. Kudüs, 3 din içinde kutsal bir mekan. Peygamber efendimiz, Miraç'a bu şehirden çıkmıştır. Osmanlı döneminde Kudüs'e büyük önem verilmiştir. O dönemde burada kurulan vakıflarımız ihtiyaç sahiplerine sıçak yemekler vermiştir. Kudüs'te zulüm gören müslümanlar var. Onlara yönelik yapılan zulümlerin de bitmesini istiyoruz" dedi.

KUDÜS KUTSAL BİR ŞEHİR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü İbrahim Saffet Ertürk de, "Amacı insanlığa hizmet etmek olan vakıf bilincini oluşturmak istiyoruz. Yardımlaşma, dayanışma ve fedakarlık duygularını genç nesillere aktararak vakıf kültürünü onlara aşılamak istiyoruz. Vakıflara hizmet eden ecdadımızı minnetle anıyoruz. Kudüs, 3 din içinde manevi bir şehir, bu nedenle bu yılki temamızı Kudüs olarak belirledik." dedi.