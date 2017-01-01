Kemal Kılıçdaroğlu: Bir oyun oynanıyor, gayrimeşru bir alan unutturulmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "(Biz, resmi rakamlara göre en az yüzde 49 olan bloku nasıl dağıtırız?) Bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor? CHP. 'O zaman gelin CHP'yi tartışalım.' Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katılmak üzere geldiği Hilton Garden Otel'de açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının vefatı dolayısıyla Kayseri'ye gittiklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hamdi Gül'e Allah'tan rahmet, Gül ailesine de başsağlığı diledi.

Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na "Parti içinde yaşanan olağanüstü kurultay" tartışmaları hatırlatıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Onlar dünde kaldı." yanıtını verdi.

"(CHP'yi karıştırmaya yönelik sarayın bir talimatı var.) şeklinde bir açıklamanız oldu. Parti içindeki çıkışları buna mı bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir halk oylaması gerçekleşti, vatandaş görevini yaptı, sandığa gitti ama bu halk oylaması meşru değil, gayrimeşru bir sürecin içine evrildi. Meşruiyet tartışmasını başlatan organ, sürecin gayrimeşru olmasını sağlayan organ Yüksek Seçim Kurulunda kümelenen bir grup yargıç. Bunlar tam kanunsuzluk halini yaratıp, süreci gayrimeşru hale getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

"İktidar çevreleri, AKP'nin derin devleti dahil, AKP devleti bu olayın tartışılmasını istemiyor." diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Toplumun en az yüzde 50'si 'hayır' dedi. Demokrasiden yana olan bütün güçler 'hayır' dedi. Olayın meşru olmadığını artık bütün dünya biliyor, sadece biz değil. Bütün uluslararası raporlara bu halk oylamasının meşru olmadığı yansıdı. Şimdi bu tartışmaları gündemden düşürüp, başka bir tartışmayı başlatmak istiyorlar. Bu bağlamda hedefledikleri şu, 'Biz, resmi rakamlara göre en az yüzde 49 olan bloku nasıl dağıtırız?' Bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor? CHP. 'O zaman gelin CHP'yi tartışalım.' Dikkat buyurunuz, CHP'ye birdenbire 'kurultaylar partisi' denmeye başlandı. Allah aşkına bir bakın 'kurultaylar partisi' son yıllarda CHP mi, Adalet ve Kalkınma Partisi mi? Kaç tane kurultay geçirdiler. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım. Hiçbir siyasal partinin, meslek kuruluşunun, sivil toplum örgütünün düşmemesi lazım."

"TARTIŞMALAR DÜNDE KALDI"

Kılıçdaroğlu, demokrasiden yana olan, demokrasiyi savunan ve halk oylamasında "Hayır" oyunu kullanıp, iradesini özgürce ortaya koyan herkesin, yaklaşık 24 milyonun bu iradeye sahip çıkarak, bu bloku bozmaması gerektiğini ifade etti.

Herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dikkat etmesi gereken en büyük kuruluş da CHP. Partinin bütün organları, il, ilçe başkanları, milletvekilleri, yöneticiler, belediye başkanları, herkesin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bir oyun oynanıyor, gayrimeşru bir alan unutturulmak isteniyor. Bunu unutturmayacağız. Bu konuda hepimiz kararlıyız, kararlılığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette tartışmalar oldu ama o tartışmaların tamamı dünde kaldı, artık önümüzde yeni bir yol haritası var. Tekrar demokratik parlamenter sistemi Türkiye'ye bütün ağırlığıyla ve bütün kurumlarıyla getirmek gibi bir işlevimiz var. Bu işlevi yerine getirmek için herkesin çaba harcaması lazım. Saadet Partisi'nden tutun, Vatan Partisi'ne kadar 'hayır' oyu kullanan bütün partilerin, bütün sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, sade yurttaşların, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verip, demokrasiden yana 'hayır' oyu kullanan bütün vatandaşların bu birlikteliği korumaya özen göstermeleri gerekiyor. Ben, bu konuda söz veriyorum, bütün vatandaşlarıma söz veriyorum, demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla Türkiye'ye gelmesi için mücadeleyi başlatacağız. Hiç kimse unutmasın, mücadele asıl şimdi başlıyor."

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından belediye başkanlarının katıldığı toplantıya geçti.