Tahliye edilen Konca hakkında yakalama kararı

Diyarbakır'da öldürülen PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli Cihat Türkan'ın Batman'daki cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve 3 Mayıs Çarşamba günü tahliye edilen HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun haberine göre; Batman 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma' ve ‘terör örgütü' propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan ve Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde bulunan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca 3'ncü duruşmasında tahliye edilmişti.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Konca'nın tahliye kararına itiraz etti. İtiraz kabul edilerek Konca hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Besime Konca hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.