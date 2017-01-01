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İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 13 ilçenin bazı bölgelerinde 11 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:53:40 Güncelleme: 20:56:17 AA

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere, 11 Mayıs Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Eyüp, Bayrampaşa, Sultangazi, Sarıyer, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Başakşehir, Beşiktaş, Bağcılar, Zeytinburnu, Güngören ve Şişli ilçelerinin bazı mahallelerinde 11 Mayıs'ta 08.00 ile 22.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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